El actor y productor mexicano Eugenio Derbez fue captado llegando a su domicilio después de sufrir un terrible accidente donde se fracturó más de 15 partes del hombro derecho.

A finales de agosto, Alessandra Rosaldo compartió un comunicado en el que informó que su esposo, Derbez fue intervenido de emergencia después de sufrir un accidente que le provocó una fuerte lesión en uno de sus hombros.

Un video difundido por el medio Estrella TV, se puede observar a Alessandra Rosaldo, llegar a su domicilio en una camioneta blanca, donde también viajaba el actor mexicano.

Se aprecia al actor intentar bajar solo del vehículo, cuando alguien se acerca para detenerle la puerta y evitar que se cierre sola y le provoque algún accidente a Eugenio.

"En el momento en el que tropiezo, la realidad virtual me hizo creer que caía desde el edificio. No sé qué moví y me tropecé; me caí con todo mi peso sobre el codo y empuja al hueso, el húmero, y se me sale el hueso. Ahí supe que tenía una fractura muy seria", dijo Derbez.

De acuerdo con los reportes, se encontraba en compañía de su hijo, el también actor, Vadhir Derbez; el actor se ha mostrado alejado de las redes sociales y se estaría enfocando en su pronta recuperación.

aemz