Raquel Welch, falleció este miércoles 15 de febrero a los 82 años, a consecuencia de una enfermedad breve, así lo dio a conocer su familia y su agente en el portal TMZ, aunque no revelaron más detalles.

La actriz considerada un sex symbol de Hollywood en la década de los 60, será recordada por sus papeles en "Fantastic Voyage", "One Million Years B.C." y "Hannie Caulder: la vengadora", y también por haber conquistado el corazón el corazón de los que trabajaron con ella, como fue el caso del comediante, productor y actor, Eugenio Derbez, quien le dedicó un emotivo mensaje.

MUERE RAQUEL WELCH, "SEX SYMBOL" DE HOLLYWOOD, A LOS 82 AÑOS

ESTO FUE LO QUE DIJO EUGENIO DERBEZ SOBRE LA MUERTE DE RAQUEL WELCH

Eugenio Derbez tuvo la oportunidad de trabajar con la actriz en 2017, en la que sería su última película "How To Be A Latin Lover" (Cómo ser un Latin Lover), por lo que lamentó profundamente su muerte, pues asegura que no solo conquistó Hollywood, sino el corazón de todos.

"Descanse en paz #RaquelWelch/Lamento profundamente el fallecimiento de Raquel Welch. Conquistó no solo Hollywood, sino el corazón de todos. Tuve el privilegio de trabajar con ella en la que terminaría siendo su última película ´How To Be A Latin Lover" #RIP".

En "How To Be A Latin Lover", Eugenio Derbez y Raquel Welch compartieron varias escenas juntos, porque el comediante tenía que conquistarla. También compartieron créditos con Salma Hayek, Rob Lowe, Kristen Bell y Rob Corddry.

Como era de esperarse el post de Instagram de Eugenio generó un sinnúmero de reacciones para la actriz, que se será recordada por su belleza y talento. Algunos de ellos fueron: "Que padre experiencia para ti el haber trabajado juntos. En paz descanse", "Amé esa película, cada vez que puedo la veo", "Ella estuvo increíble en esta película. Siento mucho tu pérdida Eugenio. DEP Raquel Welch", "¡Ella fue tan increíble y hermosa hasta el final! Una verdadera leyenda".

La última película en la que apareció Raquel Welch "Cómo ser un Latin Lover", fue un éxito cinematográfico de Derbez que se estrenó en exclusiva en iTunes en 2017. Cuenta la historia de Massimo, un gigoló especializado en la seducción de ancianas ricas, siendo una de sus víctimas la abuela de Arden, interpretada por la fallecida actriz.





(Lérida Cabello)