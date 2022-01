Eugenio Derbez confiesa que lo consideraron sospechoso en muerte de Paco Stanley

El programa "Ventaneando" cumplió 26 años de transmisión en TV Azteca y para celebrarlo tuvieron una reveladora entrevista con Eugenio Derbez, el famoso actor del cine y la televisión mexicana recordó que uno de los momentos más raros y preocupantes de su vida fue que lo consideraron sospechoso en la muerte de Paco Stanley.

El comediante recordó la época de la guerra de espectaculares que mantuvieron Televisa y TV Azteca en la década de los noventas por los promocionales que se colocaban sobre Av. Periférico en la Ciudad de México, debido a que las oficinas de ambas televisoras se encuentran en ese lugar.

Eugenio Derbez respondía a los anuncios de la televisora del Ajusco con hilarantes billboards que hicieron de la batalla una pieza de comedia en las calles.

Al recordar el surgimiento de XHDERBEZ y su competencia directa, "Una Tras Otra", el programa de Paco Stanley y Mario Bezares en Azteca, Eugenio reveló que tras la muerte de Stanley, fue llamado por las autoridades a declarar como sospechoso de la muerte de Paco Stanley, pues el argumento de la Procuraduría era que los comediantes eran enemigos y mantenían una guerra de declaraciones a la vista del público.

Me mandaron llamar como sospechoso por ser enemigo de Paco Stanley. Y les dije ´yo no soy enemigo de Paco Stanley´, y me dicen ´sí, pero es que hubo una guerra de espectaculares y usted lo atacó´, y tuve que ir a declarar, porque fui acusado de que era uno de los (señalados).

MUERTE DE PACO STANLEY



El 7 de junio de 1999 Stanley fue asesinado por al menos cinco sujetos luego de salir de desayunar del restaurante "El Charco de las Ranas", pero a más de 22 años de este lamentable suceso, el homicida y las circunstancias del asesinato de Paco aún no han sido esclarecidas.

Además de Eugenio, otras personalidades que fueron señaladas por este hecho fueron Mario Bezares y Paola Durante, quienes estuvieron más de un año en prisión siendo investigados por esta causa.

(Aline Núñez)