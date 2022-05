El productor Eugenio Derbez nuevamente dio de que hablar en redes sociales luego de que confesará que le da miedo venir a México, y no, no es por la inseguridad sino porque ahora todas las declaraciones que dice se vuelven tendencia, pues asegura que "todos se politiza".

Recordemos que Eugenio Derbez en las últimas semanas he estado en el ojo luego de que asegurara que estaba revelara que estaría vetado por Televisa, pero recientemente sostuvo que le da miedo venir a dar entrevistas a México.

En las últimas semanas la carrera de Eugenio Derbez se ha visto opacada por sus recientes polémicas, sus comentarios en contra del Tren Maya y las razones de su veto de Televisa, por lo que el actor ha salido a defenderse de los usuarios de redes sociales, quienes lo acusan de "pseudoambientalista", arrogante y, recientemente, también mentiroso.

Por lo que Eugenio declaró que ya hasta siente miedo de venir a México, pues sabe que sus palabras pueden meterlo en problemas.

Durante una reciente entrevista el productor de 60 años afirmó que todo lo que dice se toma de forma política y el público no está dispuesto a replicar o defenderse.

Como ejemplo puso a la actriz Carmen Salinas, ya que en su momento la prensa le preguntaba su opinión de todo lo que pasaba, ya que la actriz siempre decía algo divertido o controversial.

"Se caía alguien ´Carmetita ¿qué opinas?, lo que pasara en el mundo le preguntaban a Carmelita Salinas y ella opinaba", dijo el actor y estuvo de acuerdo en que él es el nuevo "Carmelito".

Las polémicas de Derbez

Todo empezó con su participación en la campaña Sélvame del Tren, a la cual hasta hoy le muestra su apoyo, que busca detener la construcción del Tramo 5 del Tren Maya. Esto desató una serie de ataques entre él y Andrés Manuel López Obrador, pues ambos parecen decididos a demostrar que al otro no le importa el medio ambiente.

Después corrió el rumor de que el actor se había comprado una mansión con un valor millonario y fue duramente criticado y señalado de "hipócritca" por su estatus en Estados Unidos y su supuesto compromiso con apoyar al pueblo mexicano.

Finalmente, el actor aseguró que fue vetado de Televisa debido a sus declaraciones contra el Tren Maya a lo que el propio Emilio Azcárraga respondió, señalándolo de mentiroso. "Neta @EugenioDerbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee", dijo.

(Azucena Uribe)