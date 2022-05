Eugenio Derbez aclara rumores sobre la supuesta mansión que compró en una exclusiva zona de California, valuada en 14 millones de dólares.

"Desconozco el origen de este rumor, pero creo que pudo haberse dado por mi forma de trabajar. Rentamos muchas casas, cuando hice ´Cómo ser un latin lover´ rentamos muchas casas en Los Ángeles y ahorita en Acapulco también estuvimos rentando muchas casas", dijo el actor y productor en entrevista radiofónica con Javier Poza.

Derbez reconoció que a veces en el medio se ve mal tener propiedades, y más si son muy costosas, pero señaló que este no es su caso y que no tiene ninguna mansión.

"Estamos acostumbrados a que Fulanito tiene un departamento y una casa, malo por tener cosas, estamos en un país donde de repente se te castiga por tener cosas, pero no, en este caso ojalá fuera así pero no, sigo viviendo en la misma casa desde hace 5 años".

PREFIERE RENTAR CASAS, QUE QUEDARSE EN HOTELES

También señaló que cuando viene a México en lugar de hospedarse en hoteles, prefiere rentar inmuebles para quedarse.

"Aquí en México incluso vine y me rentaron una casa, casi siempre estoy o me gusta más rentar casas y no llegar a hoteles porque a veces voy con Fiona también, con mi perrita y a veces me alcanza mi hija y en un cuarto de hotel no es lo mismo".

EL VETO DE TELEVISA

El actor y productor también habló de cómo se enteró que Televisa lo tiene vetado.

"Pues no entiendo (la relación con Televisa). No sé, según esto soy parte de, pero estoy vetado. En México nada más, en Estados Unidos no (...). En México no me han dado la razón exacta, pero quiero suponer que es por lo del Tren Maya", comentó.

Agregó que ningún ejecutivo le ha dado explicaciones, pero los trabajadores "de abajo" le dijeron que hay órdenes de que no aparezca en ningún programa. Y aunque trató de saber qué pasaba, prefirió ya no echarle más leña al fuego.

"Mandé un mensaje, me quisieron dorar la píldora y entonces dije menor no. Bendito sea Dios, hay muchos medios donde uno puede promocionar las cosas y muchos lugares que puede uno visitar".

"THE VALET", UNA CARTA DE AMOR PARA LOS INMIGRANTES

Actualmente promociona la película "The Valet", una comedia romántica, que habla de la invisibilidad de los inmigrantes de Estados Unidos, aunque sean los primeros en despertarse cada día para que todo esté listo cuando los demás nos levantamos.

Esta historia en la que comparte créditos con la desaparecida Carmen Salinas, Max Greenfield y Betsy Brandt estará disponible a partir de mañana en las plataformas de streaming Hulu o Disney+, y en Star+ para México y el resto de Latinoamérica.

"Estoy contento de volver a desenvolverme en un género (comedia) en el que he crecido tanto como actor y por el que la gente me conoce", concluyó.

(Lérida Cabello)