Este domingo 5 de febrero de 2023, se celebra la sexagésima quinta edición de los Premios Grammy.

Beyocé es la artista más nominada en la edición 2023, entre los latinos nominados se encuentran Bad Bunny; mientras que Adele, Lizzo, Harry Styles y Taylor Swift destacan también entre los favoritos a alzar el Grammy.

Los primeros ganadores

Mejor álbum de Rock, Urbano o Alternativo Latino: MOTOMAMI - Rosalía

Mejor álbum regional mexicano: Un canto por México El Musica - Natalia Lafourcade

Mejor canción de rap: The Heart Part 5 - Kendrick Lamar

Mejor álbum de música alternativa: Wet Leg - Wet Leg

Mejor álbum de R&B Progresivo

Minuto a minuto

22:43 Hs: El mejor álbum del año fue para Harry Styles por su proyecto Harry´s House

22:13 Hrs: "About Damn Time" de Lizzo fue reconocida como Grabación del año

22:03 Hrs: Bonnie Raitt ganó Canción del año por "Just Like That".

21:45 Hs: Adele ganó como mejor interpretación de pop como solista

21:32 Hrs: Los icónicos Salt-N-Pepa, De la Soul, Ice T y más llevaron el rap a la ceremonia.

21:21 Hrs: Dr. Dre fue reconocido por su impacto global

21:04 Hrs: Beyoncé gana Mejor álbum dance/electrónica por Renaissance.

20:52 Hrs: Sam Smith y Kim Petras interpretaron Unholy

20:35 Hrs: Homenajearon a los cantantes fallecidos en 2022: entre ellos Jeff Beck, Loretta Lyn, Tom Verlaine, Jessy Allison, Dino Danelli, Coolio, Ian McDonal, Marciano Cantero, de los Enanitos Verdes

20:28 Hrs: Kendrick Lamar ganó la categoría Mejor Álbum de rap.

20:20 Hrs: Harry Styles cantó "As It Was" en la ceremonia.

20:09 Hrs: El cuarto álbum de Bad Bunny, Un verano sin ti, ganó como Mejor Álbum de música urbana.

19:55 Hrs: Sam Smith y Kim Petras ganaron la Mejor actuación de dúo o grupo por Unholy.

19:44 Hrs: Stevie Wonder deleitó a los artistas presentes entre el público con The way you do the things you Do.

19:42 Hrs: Willie Nelson fue galardonado por el Mejor Álbum de country por A Beautiful Time

19:31 Hrs: Cuff It, de Beyoncé, ganó el galardón a Mejor Canción de R&B.

19:20 Hrs: Harry Styles ganó el Mejor Álbum Pop Vocal por As it Was.



19:10 Hrs: Brandi Carlile, ganadora de Mejor Álbum americana por In These Silent Days fue presentada por su esposa Catherine Shepherd y sus hijos Evangeline y Elijah

19:02 Hrs: Bad Bunny sorprendió a los asistentes a la ceremonia

18:43 Hrs: Machine Gun Kelly llegó a la alfombra roja junto a la actriz Megan Fo

18:30 Hrs: Harry Styles llegó a la alfombra roja con una única prenda de tirantes y piernas largas

17:52 Hrs: No se habla de Bruno, tema de la película Encanto de Disney ganó la categoría Mejor Canción Escrita para Medios Visuales.

17:49 Hrs: All Too Well de Taylor Swift fue galardonado como ganador de Mejor Video Musical

17:37 Hrs: Mejor Álbum Americana: The Bonnie Rait por Made up Mind; -Mejor Álbum americana: Brandi Carlile por In These Silent Days; Mejor intérprete de Mejor interpretación americana: The Bonnie Rait por Just like that

17:30 Hrs: Stompin´ Around, la colaboración de Aaron Neville y Dirty Dozen Brass ganó la Mejor interpretación de raíces americanas.

18:36 Hrs: Kabaka Pyramid recibió el premio al Mejor Álbum de Reggae por The Kalling

