El sueño de muchos es llegar a pisar profesionalmente una cancha de fútbol, sin embargo muchos de los ahora famosos truncaron sus carreras deportivas para poder dedicarse a otra profesión.

Estos famosos que te vamos a presentar tuvieron que escoger entre sus carreras artísticas o futboleras cuando eran apenas unos adolescentes.

Aquí te compartimos una lista de los famosos:

Maluma

El cantante colombiano llegó a ser parte de las categorías menores de Atlético Nacional, pues de acuerdo con el jugador de la selección de Colombia Juan Fernando Quintero, el famoso podía haber jugado en cualquier equipo de su país.

Louis Tomlinson

El ex integrante de One Direction no solo soñó con ser futbolista, pues en algunas declaraciones el artista ha dicho que quiere que su hijo Freddie se dedique al balompié.

Para su fortuna, el cantante debutó en 2013 con el club de su ciudad natal, Doncaster, Reino Unido y aunque lo intentó no pudo anotar ni un gol. El partido, armado para ayudar a una organización de beneficencia local terminó 0 a 0.

Demian Bichir

El actor llegó a revelar que practico para el Club América, antitesis como aficionado pues la reconocida celebridad mexicana es hincha de las Chivas del Guadalajara.

Sin embargo, sus sueños de ser futbolista profesional y de conducir un taxi en Nueva York dieron paso a una nominación al Oscar.

Julio Iglesias

El legendario cantante tiene dos récords Guinness y el logro de haber jugado como portero en el primer equipo del Real Madrid.

El padre de Enrique Iglesias no se rompió la pierna pero sí quedó paralítico durante un año y medio, cuando tuvo un accidente de tráfico tras salir de fiesta con unos amigos.

Luciano Pavarotti

La gran estrella que lleno estadios a través de la música, ese fue Pavarotti quien de niño soñaba con ser futbolista.

Abandonó su carrera como portero en el Modena de Italia para convertirse en uno de los tenores más grandes de la historia.

Rod Stewart

La leyenda del rock británico es reconocido por ser hincha del equipo de fútbol Celtic, a los 15 años probó suerte en las inferiores del Brendford FC, equipo de la tercera división de Inglaterra.

Incluso en 1973 entrenó junto con su compañero rockero Elton Jhon con la plantilla del Wattford.

aemz