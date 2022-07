Para conmemorar la memoria de Diego Verdaguer, Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer decidieron honrar el legado artístico del intérprete de "Volveré" con la gira 'Siempre te amaré 2022', que dará inicio el 30 de julio en Las Vegas, Estados Unidos y se extenderá por México en los meses siguientes, así lo anunciaron las artistas en conferencia de prensa, este martes 26 de julio.

(Foto: Alexis Emiliano Márquez)

Las dos mujeres de la vida de Diego Verdaguer interpretarán sus mejores temas, así como un set donde cantarán los mayores éxitos de quien fuera esposo y padre.

La intérprete de éxitos como Él Me Mintió, Así No Te Amará Jamás y Hagamos Un Trato aprovechó la noticia para dedicar unas conmovedoras palabras:

"Para mí este es un día sumamente especial, por hablar por mi querido esposo Diego que hace seis meses justo el día de mañana partió. Para nosotros es especial y decidimos empezar esta gira de la mano de ustedes, agradeciendo el amor, el cariño y el respeto por el que siempre nos han acariciado".

(Foto: Alexis Emiliano Márquez)

Por otro lado, la intérprete de canciones como Más Vale Tarde Que Nunca, Si Mañana No Me Ves y Yo No Lloro Por Llorar también compartió su sentir ante la nueva gira:

"También agradecerles de corazón, después de la tan triste noticia que nos tocó vivir, estábamos muy atentas de la manera en la que ustedes nos apoyaron y nos asistieron con tantos mensajes de amor, de tanto respeto a la trayectoria de mi papá, para nosotros ha sido realmente abrumador el amor que recibimos de ustedes (fans mexicanos)", dijo.

La canción de Juan Gabriel y Diego Verdaguer que nunca salió

Todavía en vida, Diego Verdaguer estaba sumamente contento por el estreno de la canción "El sol ya salió", tema que escribió junto con el compositor mexicano, pero que nunca salió a la luz debido a problemas legales con las personas que se quedaron con las obras de Juan Gabriel.

Incluso, Verdaguer compartió en redes sociales un video para explicar qué pasó con la canción y la situación, todo en aras de que los fans de él y Juan Gabriel estuvieran enterados de la situación.

Amanda Miguel habló sobre la polémica cancelación del tema de su esposo con el Divo de Juárez.

"Juan Gabriel, mi esposo y yo éramos muy amigos desde muy jovencitos. Nos reuníamos muy a menudo en diferentes lugares, en diferentes casas, y mi esposo, yo y Juan Gabriel compusimos esa canción. Así que lo que la otra persona haya dicho es que desconoce realmente todo", comentó.

"El sol ya salió" sería lanzado en agosto del año pasado pues para Diego era muy importante compartir esta creación, ya que fue uno de los últimos regalos que le legó en vida Juan Gabriel.

"Mi marido estaba muy triste por esta situación, y sí, nosotros no acostumbramos a mentir, y el que haya una personita por ahí que ha dicho lo contrario... no le crean. Ustedes saben quién es".

(Foto: Alexis Emiliano Márquez)

¿Una fecha en el Zócalo?

En 2022 la Ciudad de México acogería un concierto del cantante argentino en el Zócalo capitalino, sin embargo, con la llegada de la pandemia de covid-19, la presentación se cancelaría.

Ahora, las cantantes tientan con tener una fecha en el centro de la CDMX: "Por qué no" diría Ana Victoria, al revelar que se tienen muchos "sueños pendientes por cumplir".

"Ya lo platicaremos, probablemente se pueda integrar algo, no igual pero algo que justifique estar ahí presente".

¿Qué sorpresas tendrá la gira?

La hija de Verdaguer compartió que el tour será "una gira conmemorativa" a su padre, con la sorpresa de conmover e impresionar a los asistentes pues adelantó que tendrán colaboraciones con diversos artistas.

Además, reveló que se trabaja con material inédito de Diego Verdaguer, "estamos preparando unas sorpresas que creo que al público le van a encantar, es un proyecto mu bonito de grandes duetos y que inició con Los Auténticos Decadentes".

Se espera que la gira sea un recuento de historias, música, nostalgia, añoranza y, sobre todo, de un cariño perpetuo y imborrable.

aemz