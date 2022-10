La serie 'Acapulco', creada y producida por Eugenio Derbez, tendrá segunda temporada y comenzará justo después de la primera.

La historia está basada en la película 'Cómo ser un latín lover', que se estrenó en cines en 2017, aunque al final no terminó siendo igual, pues el actor y comediante se dio la oportunidad de hacer una serie de modificaciones para la adaptación.

¿Qué pasará en la segunda temporada?

La segunda temporada de ´Acapulco´ comienza inmediatamente después del final de la primera, contando la historia del veinteañero Máximo Gallardo, cuyo sueño se hace realidad cuando consigue el trabajo de su vida como camarero en el resort más popular de Acapulco, Las Colinas.

El reparto de ´Acapulco´

Junto a Eugenio Derbez (Máximo adulto), en los diez episodios de la segunda temporada regresan los intérpretes Enrique Arrizon (Máximo), Fernando Carsa (Memo), Damián Alcázar (Don Pablo), Camila Pérez (Julia), Chord Overstreet (Chad), Vanessa Bauche (Nora), Regina Reynoso (Sara), Raphael Alejandro (Hugo), Jessica Collins (Diane), Rafael Cebrián (Héctor) y Carlos Corona (Esteban).

¿Qué pasó en el final de la primera temporada?

En el último episodio vimos a los personajes en una fiesta de fin de año donde Diane (Jessica Collins), la dueña del hotel, le ofrece una promoción laboral a Máximo haciendo rabiar a Chad (Chord Overstreet).

¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

Los primeros dos capítulos de la temporada dos serán liberados por Apple TV+ el 21 de octubre, después habrá estrenos cada viernes para continuar la historia de Máximo Gallardo.

¿Cuál es el estado de saludo de Eugenio Derbez?

El actor sufrió un accidente mientras usaba un juego de realidad virtual (aunque ahora circula la versión de que en realidad se trató de una agresión por parte de su hijo Vadhir Derbez), el cual le provocó una fractura múltiple en el hombro derecho.

Derbez con un video, explicó a sus seguidores el accidente que lo alejó por varias semanas de la escena pública tras sufrir 15 fracturas.

"Yo sé que lo que más la gente quiere saber es qué pasó y por qué pasó. La gente siempre me ha dicho que las cosas pasan por algo. Yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar para qué. Fue un año muy ocupado", refirió.

"Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita...", narró el actor.

"Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo. En el hospital me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos", describió.

El actor trabaja como productor ejecutivo junto a Ben Odell y la coproductora ejecutiva Sonia Gambaro en nombre de 3Pas Studios. Eric y Kim Tannenbaum son productores ejecutivos junto con Jason Wang para The Tannenbaum Company.

aemz