Esteban Valdés hace ¡justicia para Don Ramón!

Revivir y honrar la vida y el trabajo de su padre, el famoso Don Ramón, es el principal objetivo de Esteban Valdés a través de su libro “Con Permisito Dijo Monchito”, donde da a conocer pasajes muy personales y desconocidos de la vida del famoso actor.

Si bien es conocido en todo el mundo como el famoso Don Ramón, su trayectoria artística se extiende en más de 50 películas con su principal impulsor, su hermano Germán Valdés “Tin Tán”, aunque también actuó al lado de grandes como Pedro Infante y Mario Moreno “Cantinflas” y Luis Miguel. Su talento y cualidades histriónicas eran reconocidos, pero más aún su gran calidad humana que lo llevó a tener entrañables amigos.

Tuvieron que pasar casi 20 años para que su trabajo como actor fuera reconocido pues en 1968 conoció a Roberto Gómez Bolaños, un incipiente productor que realizaba programas como Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, Chespirito, El Chapulín Colorado, pero fue hasta que vio la luz el programa llamado El Chavo del 8 que llegó la fama a su vida, sin imaginarlo y mucho menos poder verlo, se convertiría en una icónica figura en el mundo entero.

Ramón Valdés nació en la Ciudad de México, formaba parte de una familia humilde y numerosa y cuando estaba muy pequeño los Gómez Valdés y Castillo se mudaron a Ciudad Juárez por cuestiones laborales de su padre.

Cuenta su hijo Esteban Valdés que su padre era exactamente como Don Ramón, un hombre toda amabilidad, bonachón y aunque parezca mentira también se andaba escondiendo del cobrador de la renta, pues su economía no era buena y debía mantener a 10 hijos que procreó con tres mujeres.

A 34 años de su muerte su hijo Esteban Valdés, decide editar el libro “Con Permisito Dijo Monchito” donde narra anécdotas que formaron parte de la vida personal de su padre:

-A nadie de sus hijos se nos había ocurrido hacer algo en su memoria, pero descubrimos como lo quieren en las redes sociales, cuanto quiere la gente el concepto creado por Chespirito. Apenas la gente se entera de quien era mi padre, recibo muchas muestras de cariño, hay arte de su imagen, hay gran admiración, por eso tomé la decisión de que, si quieren tanto a Don Ramón, sepan quién era la persona detrás del personaje…

Esteban revela que hace cinco años nació la idea y luego de hablar con sus hermanas, se dio a la tarea de escribir y con la llegada de la pandemia, pudo apresurar el texto y ponerlo en manos de un impresor para que viera la luz.

¿Te enfrentaste a algún problema, principalmente con Roberto Gómez Fernández por derechos?

-Es que así era mi papá, así se vestía, no era un personaje. Con Roberto Gómez Fernández nunca hubo un conflicto con respecto al uso de los derechos del personaje. Al iniciar el proyecto hice entrevistas con casi todos, con Edgar Viviar, con María Antonieta de las Nieves. Empecé a reunir material para hacer un documental basado en el libro que no habla del personaje de Don Ramón, es más bien la vida familiar de mi padre. Mi abuelo Rafael era hijo de italianos y mi abuela Guadalupe una mujer de origen muy humilde de Aguascalientes.

Cuenta que su abuelo Rafael, fue el único hijo sobreviviente de una familia de 16 hijos que todos murieron a causa de diversas enfermedades. Entonces Rafael y Guadalupe procrearon 10 hijos. Vivieron 9… Rafael, Germán -Tin Tán- Guadalupe, Pedro, Armando, Ramón -Don Ramón- Cristóbal, Antonio -El Ratón- y Manuel -El Loco-. Mi padre se tardó en actuar en la televisión y se da a conocer en los 70´s en “El Chavo”.

¿No había rivalidad o competencia entre los hermanos?

-No, cada uno de ellos, mi padre y mis tíos tuvieron su momento cumbre. Mi padre hoy es más vigente que Tin Tán y El Loco. Nunca compitieron entre ellos, siempre se apoyaron, Para ellos el celo y la rivalidad no existía. Es gracias a Germán Valdés que mi padre entra al cine en la película “Calabacitas Tiernas” en 1949 con la actriz Rosita Quintana.

A través de “Con Permisito dijo Monchito” conoceremos más a cerca de la vida de Don Ramón. Como que se caso tres veces…

TRES MATRIMONIOS Y 10 HIJOS

-Primero con Hermelinda Andrade y duraron 10 años casados, mis dos hermanos mayores Rafael y Ramón. Luego se casó, en 1956, con mi madre Araceli Julián y de este matrimonio fuimos Araceli, Gabriela, Esteban, Carmen y Selene. Duraron treinta años juntos. Y con su tercera esposa Claudia Akle tuvo tres: Jorge, Diana y Miguel.

Asegura Esteban que siempre fue un hombre muy agradable y con un estilo atractivo que cautivaba a las mujeres. Como hijos cada uno de ellos vivió etapas diferentes de su vida y por todos tienen una versión diferente de la vida de Don Ramón, la que nos tocó en cada una de las etapas.

TODOS TENEMOS LA LIBERTAD Y EL DERECHO DE CONTAR NUESTRA HISTORIA

Cuenta Esteban que al dar a conocer que sacarían la historia de vida de su padre, mucha gente se acercó a ellos para ofrecerles dinero y lucrar con todo esto, pero la familia no estuvo de acuerdo y decidieron que lo que querían es dar a conocer quién y cómo era Don Ramón en su vida cotidiana…

-Fuimos muy pobres, era real eso de que no pagaba la renta. Cuando empezó a ganar más dinero las cosas mejoraron. Siempre hubo una gran relación con todos los compañeros de programa.

¿Cómo era, se llevaba bien con todos sus compañeros de El Chavo?

-Siempre fueron grandes amigos. Especialmente con Carlos Villagrán y Edgar Vivar. Con Kiko compartía la habitación y hasta trabajaron juntos, cuando dejo El Chavo trabajó en los programas de Carlos como “A que Kiko”. Edgar Vivar, era un amigo diferente, era parte de la familia, éramos como sus sobrinos… nos llevaba a comer, al cine, iba a nuestra casa. Con Roberto fuimos algunas veces a su casa y Rubén Aguirre nos invitó algunas veces a su rancho.

¿Y la Chilindrina?

-Eso era aparte. Literal era su hija. Para María Antonieta era su papá, hasta la fecha Tony lo sigue recordando con mucho cariño. Nosotros hoy día la queremos como una hermana más.

FLORINDA MEZA LA RESPONSABLE DEL FIN DE EL CHAVO DEL 8

Mito o realidad todo el mundo que los conocieron, hasta ellos mismos, aseguran que los problemas del exitoso programa “El Chavo del 8” surgieron a partir del romance entre Roberto y Florinda, ya que ella empezó a querer imponerse en todo.

-Era tal y como la veían en las últimas entrevistas a Chespirito, autoritaria y prácticamente nunca lo dejabas hablar.

¿Y cómo era la relación con Florinda Meza?

-Era cordial y buena, pero cuando empezó el romance con Roberto Gómez Bolaños las cosas cambiaron. La relación fue diferente con todos, se le subió a la cabeza, quería dirigir y mandar. Florinda es una mujer muy talentosa, pero la perdió el ego. Por eso mi papá decidió dejar el programa.

Y es triste que hoy no los podamos ver en ninguna parte…

-Cierto, en realidad el público es el que sale perdiendo. Televisa tiene los derechos de los programas. Roberto Gómez Fernández tiene los derechos de los personajes. Si no se ponen de acuerdo y si no ceden ambas partes no los volveremos a ver.

REALIZARÁ UN DOCUMENTAL SOBRE LA VIDA DE DON RAMÓN

Los derechos de Ramón Valdés pertenecen a su familia y Roberto Gómez Fernández ha sido muy generoso siempre para darles ciertos permisos del personaje.

-Mi libro está escrito como un guión cinematográfico y la intención es hacer un documental. Estamos en pláticas con Francesco Tabaoada Pavoni, un cineasta independiente para hacerlo, ya en su momento hizo el documental de Tin Tán.

Y respecto a una bioserie sobre la vida de Don Ramón la decisión sería también de sus hijos quienes aseguran que tendrían que hablarlo con los productores pues no les gustaría que fuera llevada por el lado del morbo.

-Fui a Brasil al programa de Danilo Gentili, De Noite, y el se propuso para hacer el documental. Todo iba bien, pero insistía en volver a hacer todas las entrevistas, que yo ya había hecho, y entonces preferimos no hacerlo.

Quizá por que el conductor brasileño buscaba el protagonismo y la familia de Don Ramón era el vehículo para poder llegar a las personas y personajes que en algún momento quiso entrevistar sin éxito.

NO HAY NI HABRÁ PROBLEMAS ENTRE LOS HERMANOS

De común acuerdo, todos los hijos de Don Ramón decidieron crear el canal de Youtube “Con Permisito Dijo Monchito”, en el que realizaron charlas entrañables con los familiares y amigos de Ramón Valdés. En este, encontramos anécdotas con su hermano Antonio “El Ratón” Valdés, así como otros personajes importantes de la serie y vida del actor.

¿Cómo manejan el asunto de los derechos entre la familia?

-Todo en santa paz, no hay conflictos ni oposición. Tenemos los documentos legales que nos acreditan como sus hijos y dueños de los derechos de su nombre. Cada quien tiene la libertad de hablar de mi padre y de lo que vivió con él. Yo si me voy a pelear con mis hermanos prefiero cancelar todo.

Ramón Valdés enfermó de cáncer y el 9 de agosto de 1988, luego de una larga lucha con la enfermedad, falleció…

-Fumaba mucho, en 1985 le detectaron cáncer y le quitaron tres cuartas partes del estómago. Le habían dado tres años de vida y logró vivir tres años y medio más, aunque fue un tiempo difícil pues ya había hecho metástasis.

¿Tenía dinero?

-No nos dejó deudas, pero no nos dejó dinero. Hubo una época en que ganó mucho dinero, pero se lo gastó y lo disfruto. Durante su convalecencia, a pesar de que ya se había separado de mi madre, regresó a vivir con nosotros. Durante ese tiempo aproveché para leerle la Biblia y eso lo ayudo mucho. Murió tranquilo, en paz y con una esperanza.

A DON RAMON LE FALTO RECONOCIMENTO

Ramón Valdés fue sin duda uno de los grandes actores y comediantes de la historia del cine y la televisión mexicana y como a muchos otros actores de su época no se le dio, ni se le ha dado, el reconocimiento que merece.

Bien dicen que al final del tiempo las cosas toman su lugar y es así que la historia le está haciendo justicias pues su nombre y recuerdo está vivo en toda la gente convirtiéndose en un hito de la cultura pop. Su imagen ya es de culto y hasta es bandera en El Salvador de una campaña promovida por una iniciativa ciudadana contra la extorsión y la violencia. También, un muñeco con su figura, es el amuleto de un Director Técnico de futbol en Argentina. Basta con que alguien se vista con jeans, tenis, camiseta y gorra para identificar al famoso papá de la Chilindrina.

SUS FRASES INOLVIDABLES

- CON PERMISITO DIJO MONCHITO

- ¿VA, POS ORA?

- NO TE DOY OTRA, NOMÁS PORQUE

- ¿QUÉ PASÓ, QUÉ PASO… ¡VAMOS AY!

- SI SERÁS…, SI SERÁS…