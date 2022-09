Hoy es 7 de septiembre, y como cada año, esta fecha se vuelve tendencia en redes sociales, pues es inevitable recordar la canción "El 7 de septiembre" que hiciera famosa el grupo Mecano.

Y aunque millones de personas conocen la letra y la cantan, muy pocos conocen la dolorosa historia que hay detrás del tema escrito por Nacho Cano, y que fue lanzada el 7 de septiembre de 1991, un año antes de que se separaran.

ESTA ES LA DOLOROSA HISTORIA DETRÁS DE "EL 7 DE SEPTIEMBRE" DE MECANO

La letra habla sobre la tristeza y nostalgia que alberga el corazón luego de una desafortunada historia amorosa, pero pocos saben que realmente lleva dedicatoria, ya que Nacho Cano la compuso para la escritora Coloma Fernández, con quien tuvo una apasionada relación durante ocho años.

Nacho y Coloma se conocieron un 7 de septiembre de 1981 en un bar de Madrid, España, y se enamoraron a tal punto que la pareja tenía como tradición reunirse cada año en el mismo lugar y el mismo día, incluso después de su separación.

Desde que Coloma escuchó la canción supo que llevaba dedicatoria, al igual que "La fuerza del destino".

"Me impactó. No me lo podía imaginar. Había pasado bastante tiempo desde que habíamos roto y lo que recuerdo es que no podía ni sospechar algo así. Estuve con Nacho más de ocho años, fue una historia preciosa, intensa, muy potente, un amor enorme. Yo solía pensar que iba a ser muy difícil superar aquello si se acababa, que sería dificilísimo y que estaba viviendo algo muy importante en mi vida", contó a Vanity Fair.

La ruptura entre Coloma y Nacho fue tan dolorosa para ambos, que el 7 de septiembre se convirtió en un día sagrado para ellos, al grado que no pudieron dejar de verse en esa fecha, aún después de su separación.

"Nos habíamos separado en diciembre y el siguiente 7 de septiembre nos fuimos a La Parra, un restaurante que a Nacho le gustaba mucho y celebramos nuestro primer aniversario de separados. Ambos teníamos mucho respeto y mucha cautela, guardamos muchísimo las distancias en aquella comida, recuerdo que intentábamos no revolver el tema".

