Una vez más, Chumel Torres se encuentra inmerso en la polémica, el conductor causó controversia al lanzar un "chiste" sobre Gloria Trevi.

A través de su cuenta de Twitter, Chumel Torres expresó que Gloria Trevi no canta chido, pero "TRATA", haciendo referencia a que la cantante formó parte de el clan Trevi-Andrade y fue acusada de los de los delitos de corrupción de menores y trata de personas.

¿JUAN GABRIEL ENAMORADO DE UN GALÁN DEL CINE MEXICANO?

Al esposo de Gloria Trevi, Armando Gómez no le causó gracia el "chiste" de Chumel Torres, a través de su cuenta de Twitter le respondió al conductor de "El Pulso de la República.

Armando Gómez le recordó a Chumel Torres que Gloria Trevi fue absuelta de todos los cargos, el abogado destacó que al igual que muchas mujeres su esposa ha logrado superar la violencia de género.

Caballero soy el esposo de la mujer que ofendes a la hora que se te antoja o te lo indica alguien, es aberrante y penoso el odio que tienes (a) Gloria Trevi y también a miles de mujeres mexicanas que como ella han logrado salir adelante de tanta violencia de género y de tanto abuso.

Te informo que Gloria Trevi salió absuelta por el Supremo Tribunal de la Justicia de la Nación de México. ¿Sabes lo que significa la palabra absuelta? Me gustaría de todo corazón que dieras buen uso a tus plataformas y no las utilices.

Las reacciones no se hicieron esperar, los usuarios de redes respondieron que aunque Armando Gómez ame a Gloria Trevi no debe olvidar su oscuro pasado, el esposo de la cantante no dudó en contestar que a nadie le consta las acusaciones que por años han pesado en contra de la intérprete de "Todos me miran".

¿Y a usted le consta? Vivimos muy en paz y muy bendecidos. No se le vayan a quemar los pasteles por andar perdiendo el tiempo y use productos finos en sus pasteles... siga su vida en paz ¡y échale ganas!

Armando Gómez afirmó que Gloria Trevi ha sido víctima de una campaña de desprestigio orquestada por Pati Chapoy, los conductores deberán sostener sus declaraciones con pruebas.

Como lo tendrá que hacer la señora Pati Chapoy en su momento... se tiene absolutamente todo documentado entre miles de pruebas más. Solo le quiero notificar que mi esposa y mis hijos entre ellos un menor de edad.

CONSUELO DUVAL REVELA LA PODEROSA RAZÓN POR LA QUÉ GALILEA NO ES SU AMIGA

El esposo de Gloria Trevi tachó de repulsiva la actitud de Chumel Torres y lamentó que incite a la violencia a través de las redes sociales.

(Ann Ventura)