¿Es su fan? Giovanni Medina se suscribió al OnlyFans de Ninel Conde

Hace un par de días, Ninel Conde abrió su cuenta de OnlyFans, la cantante se sumó a la lista de famosas que incursiona en este tipo de contenido para adultos.

Lo que más llamó la atención es que su ex pareja Giovanni Medina se suscribió al OnlyFans de Ninel Conde, el empresario y la cantante no llevan una buena relación pues desde unos años, están peleando la custodia de su hijo Emmanuel, además, "El Bombón Asesino" demandó a su ex por daño moral.

En entrevista con la revista TVNotas, Giovanni Medina aseguró que antes de exponerse en OnlyFans, Ninel Conde debió pensar en sus hijos Sofía y Emmanuel.

Que antes de exponerse así debería de pensar más en sus hijos, pues cuando somos padres, tenemos una responsabilidad en nuestro comportamiento y debemos proteger a nuestros hijos, emocional y moralmente.

Giovanni Medina explicó que suscribió al OnlyFans de Ninel Conde porque reportará a las autoridades correspondientes cualquier contenido que vaya en contra del bienestar de su hijo Emmanuel.

Él no tiene nada que ver con eso, pero ella debe replantear sus prioridades, dijo Giovanni Medina a TVNotas.

No, pero soy su primer suscriptor, para reportar ante las autoridades cualquier contenido que vaya en contra del bienestar de mi hijo.

(Ann Ventura)