¡Es oficial! Bad Bunny dará dos conciertos en el Azteca, abren segunda fecha

¡Es oficial! Bad Bunny dará dos conciertos en el Estadio Azteca, anuncian la apertura de una segunda fecha. El show del conejo malo saturó la página de Ticketmaster, el sitio donde a partir de hoy se abrió la preventa para su concierto del próximo 9 de diciembre, que forma parte de su gira "World´s Hottest Tour", la cual también se presentará en algunos países de Latinoamérica como Perú, Argentina y Colombia.

SEGUNDA FECHA DE BAD BUNNY EN MÉXICO

Cercano el mediodía y luego de casi una hora del inicio de la preventa, Ocesa abrió la segunda fecha del intérprete en México en una gira que también ha sido un éxito con entradas agotadas en Argentina, Perú o Colombia.

Será el próximo 10 de diciembre cuando Bad Bunny repita su show en el Estadio Azteca, un día después de la primera fecha programada. La venta de boletos se realizará en las mismas fechas ya anunciadas con la preventa llevándose a cabo en este momento y con la venta general para iniciar el 10 de febrero.

BOLETOS PARA VER A BAD BUNNY SE AGOTAN EN PREVENTA PRIORITY CITIBANAMEX

De acuerdo con las quejas, hubo usuarios que ni con la posibilidad de comprar boletos con Priority Citibanamex lograron obtener boletos para ver al Conejo Malo. "Ni en la preventa de la preventa alcancé boletos para Bad Bunny a la ver... no me hablen"; "No es posible que ni en la preventa alcanzara boletos"; "@Citibanamex me acaba de mandar el código para comprar los boletos de Bad Bunny en el Azteca y los boletos ya se agotaron porque lo filtran a gente que ni priority es...", se lee entre las quejas que depositaron en Twitter.

¿AÚN HAY BOLETOS PARA VER A BAD BUNNY EN LA CDMX?

Este sold out sólo se trata de la preventa Priority Citibanamex en Ticketmaster. Es decir, aún quedan boletos para la preventa general que se tiene prevista para el día de mañana.

PRECIO DE LOS BOLETOS PARA VER A BAD BUNNY EN CDMX

Los precios para el concierto del cantante en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, para el próximo 9 de diciembre del 2022 iban desde los 660 hasta los 8 mil 450 pesos mexicanos. De acuerdo con el portal de Ticketmaster, estos precios para gradas van desde los 660 hasta los 3 mil 336 pesos mexicanos. Mientras que para la sección Pit está en 8 mil 450 pesos.

(Imelda Téllez)