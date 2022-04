"Es latina cuando le conviene": Luisito Comunica habla acerca de Lele Pons

Entonces, Lele Pons no se había puesto la playera de ´Soy latina´, ella todavía era como Viner o algo así, totalmente hablo inglés, soy estadunidense. Entonces yo digo ´ah, pues ella es Lele Pons, la voy a ir a saludar´, y yo creí haber escuchado por ahí que ella era venezolana, entonces pensé que hablaba español, entonces llego yo y ´Hola, Lele, ¿cómo estás?´, y que me dice: ´sorry, I don't speak spanish´ (´lo siento, no hablo español´) y yo juraba que era latina.