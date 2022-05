Ya no con la política no puedo con todo respeto no puedo seguir en la política no puedo con eso yo no puedo salir a un lugar y nada más decir algo y no hacerlo que todo sea discurso no puedo no puedo con eso yo entré con una idea vamos a combatir la corrupción lo denuncié en los medios que teníamos oficiales para hacerlo lo denuncia en la tribuna se lo entregue a X O Y para que después salgan con cosas yo soy un no sé qué no me arrepiento de haber estado en la política porque conocía gente que hoy quiero mucho y sé buenas amistades y algo que le agradezco mucho a esa legislatura fue mi carrera aunque la constitución dice claramente que por el simple hecho de ser mexicanos tenemos el derecho a votar y ser votado por un cargo de elección popular yo estudié derecho empecé a estudiar en el 2019 porque si se necesita tener conocimiento y yo tenía facilidad para estudiar porque en el teatro te aprendes parlamentos.