Ernesto D'Alessio quiere ser el abogado de Sasha Sokol contra Luis de Llano

Hace unas semanas la cantante Sasha Sokol reveló que demandaría al productor Luis de Llano y llegaría hasta las últimas consecuencias, por lo que está mañana Ernesto D'Alessio fue cuestionado sobre si el estaría dispuesto a defenderla como abogado.

Múltiples personajes han dado su opinión respecto al caso de Sasha Sokol y Luis de Llano, la gran mayoría de ellos dando su apoyo a la intérprete de "Rueda mi miente". Figuras como Benny Ibarra, Erick Rubín, Rebecca Jones, Mariana Garza, Andrea Legarreta y más, destacaron la valentía de Sasha y le extendieron su apoyo ante la cruda revelación.

Ahora fue el cantante Ernesto D'Alessio quien levanto la mano para llevar el caso, siempre y cuando la cantante de 51 años se acerque a él.

"Sin duda puedo hacerlo, pero yo no tengo contacto con Sasha, tiene 15 años de no verla y no tener contacto, pero si ella llegara a contactarme y decirme, oye Ernesto puedes entrar en el equipo que me ayude y defienda legalmente, claro que sí", dijo.

Cabe señalar que el próximo 26 de mayo el cantante Ernesto D'Alessio dará un concierto en el Teatro Metropolitan donde unirá su voz a la de su mamá Lupita D'Alessio y para dar difusión a su presentación dio una rueda de prensa, en donde YoSoiTú fue invitado.

SU REGRESO A LOS ESCENARIOS TRAS LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS

En la conferencia de prensa Ernesto reveló algunas de las sorpresas que podrás disfrutar el próximo 26 de mayo, y que no te puedes perder, ya que por primera vez podrás disfrutar de las voces de todos los integrantes de la familia D'Alessio reunidos en un escenario.

Sobre lo que significa cantar junto a su madre, Lupita D'Alessio, detalló que no es fácil, "es una leyenda viva, que sigue cantando con la misma pasión que cuando tenía 17 años", la exigencia para sus músicos como para él es la misma ya que siempre le pide que no cante, sino que interprete.

"Cuando canto con ella me pongo sumamente nervioso, demasiado nervios, mi madre es una cantante que no estudio música pero tiene un oído, es de las personas que está en el escenario y puede escuchar cuando la guitarra desafino, tiene un oído impresionante, a pesar de que está interpretando", indicó.

Lupita D'Alessio busca la perfección en cada una de sus interpretaciones en el escenario a tal grado de que si Ernesto llega a desafinar muestra si desagrado con un gesto, "me hace un extraño, es muy complicado cantar con ella".

Asimismo resaltó la admiración que siente por ella, y que todos los problemas que hubo en el pasado ahí se quedarán, pues con el paso del tiempo han comprendido que fue una época difícil para todos, pero ya todo está sanado.

"´Aquí estoy yo´, esa es una canción que siempre nos ha dedicado a sus hijos, a mi madre todavía le duele mucho el hecho de que se haya ido de la casa cuando estábamos puy chiquitos, todavía le puede, a pesar de que ella sabe que Cesar, Jorge y yo la amamos profundamente y entendemos la situación por la que ella paso", contó.

REENCUENTRO DE DKDA

El cantante de 45 años detalló que si han pensado en reunirse nuevamente y hacer una gira con un concepto propio sin intermediarios derivado por la insistencia de sus fans que tras 20 años separados muestran gran interés en verlos nuevamente en un escenario.

"Sí, si lo hemos pensado pero lo hemos pensado hacerlo nosotros, reunirnos de este lado, lo que hemos hablado es hacerlo nosotros, no con las empresas que ya tienen el 90´s Pop, 2000´s Pop Tour, hacerlo nosotros", detalló.

De la supuesta fractura entre él y Alessandra Rosaldo y por la que no estaría invitada al reencuentro de DKDA sostuvo que "su lugar está ahí, queremos que esté ahí", que ha intentado por varias personas llegar a ella y hacerle la invitación pero es complicado para ella pues tiene la gira de 90´s Pop Tour, la de Sentidos Opuestos y vive en Estados Unidos.

NO INCURSIONARÁ EN EL REGUETÓN

"La verdad no, yo soy un baladista, me hice escuchando a José José, a mi madre, ella me daba discos de Whitney Houston, Barbra Streisand, Édith Piaf, Kenny G, Toto", mi mama de enseñaba mucho esas bandas, esos grupos"

Sobre si el reguetón le gusta dijo que no le gusta, pero si está en una fiesta y la ponen, "¿la voy a bailar?", por supuesto que sí, no me voy a amargar, pero no podría grabar esa música porque no me gusta".

Está teniendo gran éxito, en hora buena que les vaya muy bien el sol sale para todos, yo seguiré haciendo baladas, porque es lo que soy

CUANDO ESTARÁN TODOS JUNTOS COMO FAMILIA

Cómo premisa detalló que este 26 de Mayo, estarán todos juntos cantando en el escenario, pero sobre hacer una gira puntualizó que si lo han hablado en diversas ocasiones pero es muy complicado porque cada uno tiene sus propios proyectos, pero incluso llevarían el nombre de "La familia DAlesio"

EL DOMINIO DE LAS REDES Y LA DESAPARICIÓN DE LOS MEDIOS TRADICIONISTAS

Sobre este tema detalló que no sabe si desaparecerán pero su consumo si ha disminuido, aunque él es un amante de la lectura y tiene la necesidad de comprar un libro físico, así como salir a comprar un periódico o una revista, "pero también se ve que las suscripciones han bajado", derivado a la información que circula en YouTube que carece de credibilidad.

"Hay generaciones que no leen, y están metidas en TikTok, y en el YouTube, consumiendo información que está alejada de la realidad, es peligroso para todos, para los medios, los artistas, los ciudadanos".

INSEGURIDAD EN MONTERREY

Uno de los temas más difíciles de tratar en la actualidad sin duda es la inseguridad que viven las mujeres en México, pero en los últimas semanas los ojos están puestos en Monterrey, sobre todo el reciente caso de la joven Bebanhi Escobar, quien fue encontrada 13 días después de su desaparición sin vida en una cisterna de un Motel y que hasta el momento se sigue investigando para dar con los responsables.

Al preguntarle sobre la situación de inseguridad que se vive en Monterrey, Ernesto externó su preocupación "es una situación muy complicada, nosotros hemos tomado muchas precauciones con nuestras hijas, es complicado que ellas estén en un lugar en donde nosotros no sepamos en donde están, siempre tienen una persona alado de ellas".

"Es muy complicado, cuando está involucrado detrás de algo así el crimen organizado, yo no dudo que detrás de esto haya trata de personas, no lo dudo, secuestros de niños de niñas, para posteriormente extraerles un órgano, es que eso pasa"

Con preocupación externo que a veces se cuestiona si vamos a poder con ese tipo de poder, con esos negocios de esas personas, "la trata de personas es uno de los negocios que más le da a al crimen organizado y a veces estarán involucradas las autoridades, yo pienso que sí, políticos, poderes económicos".

"Habrá algunas autoridades que están involucradas, políticos, poderes económicos, como vamos a frenar esto nosotros como ciudadanos, cómo lo vamos a frenar, es muy preocupante, lamento mucho ver a los papás, a los tíos al dolor de las familias, lo lamento muchísimo.

Como consejo a la sociedad aseguró que los papás tenemos mucho que ver, "el ejemplo arrastra, entonces mi esposa y yo como un solo fuerte, sí hemos estado cerca de nuestros hijos"

"El tema del comportamiento que todavía existe en gran parte de la sociedad, comportamiento machista tiene que ver con la educación de los padres a los hijos, no importa cuánto le diga yo a uno de mis hijos si ella ve que maltrato a su madre, probablemente siga ese patrón" .