Ernesto D´Alessio defiende el honor de su hijo tras escándalo.

"Nadie va a ensuciar el nombre de mi hijo sin que haya consecuencias legales. Está hecho hijo amado", expresó el orgulloso papá.

Todo empezó en marzo de 2021, cuando una joven señaló al hijo de Ernesto y Charito de supuestamente obligarla a hacer cosas que no quería cuando sostenían una relación.

Mientras que Pablo Estrada, un usuario de Twitter retomó el testimonio de la chica y escribió, "mi amiga ayer reveló que durante la relación que tuvo con Jorge, este le obligó a hacer cosas que no quería e incluso, aunque ella hubiera dicho que no y que le incomodaba".

Por lo anterior, Ernesto y su esposa desmintieron las acusaciones en una supuesta conversación con la persona que publicó los mensajes, y no se supo nada más, hasta ahora que D´Alessio publicó en sus redes sociales que había limpiado el nombre de su hijo, a más de un año del escándalo.

ERNESTO D´ALESSIO LIMPIA EL NOMBRE DE SU HIJO TRAS ESCÁNDALO

A través de redes sociales, el cantante compartió que logró limpiar el nombre de su hijo, dando a conocer las disculpas públicas de Estrada, a petición de un juez.

"Soy Pablo Estrada Guerra, el día de hoy me dirijo a través de este medio para pedir perdón públicamente a Jorge Antonio Vargas Ruiz, conocido como Jorge D´Alessio, porque en marzo del 2021 se me hizo fácil inventar cosas de él que obviamente no son ciertas, dañé su reputación y hoy me avergüenzo de haber hecho eso", se lee en el comunicado.





LE DEDICA UNAS EMOTIVAS PALABRAS A SU HIJO

Ernesto acompañó el mensaje de las disculpas públicas con palabras de apoyo para su hijo, el intérprete también se dijo orgulloso de haber podido limpiar su honor, y dejó en claro que quien se meta con su familia tendrá que responder ante las autoridades.

Le prometí a mi hijo que con la ley en mano iba a buscar justicia y a defender su honor. Nadie va a ensuciar el nombre de mi hijo sin que haya consecuencias legales. Está hecho hijo amado





(Lérida Cabello)