Erika Buenfil reveló que su hijo Nicolás ya conoció a su papá Ernesto Zedillo Jr, hijo del ex presidente de México, quien no se hizo cargo de él, ¿cómo se dio este encuentro?

En entrevista con Isabel Lascurain para su canal de YouTube, la reina del TikTok contó cómo después de tantos años, el padre de su hijo se acercó a él y cómo Nicolás tomó este encuentro.

"Para él fue como un impacto, se toma una foto y lo primero que hace es presumirla en su escuela, para él fue algo muy bueno, fue como sacudirse, como plantarse y decir, ´si tengo una persona y existe´", relató Erika.

¿CÓMO SE DIO EL ENCUENTRO ENTRE NICOLÁS Y ERNESTO ZEDILLO JR?

La actriz explicó que el encuentro se dio, luego de que Nicolás recibió mensajes de Zedillo Jr. justo cuando se acercaba la fecha de su cumpleaños.

"Yo no estaba, estaba con una amiga haciendo una dieta, estamos en el restaurante y me entra una llamada y me dice ´mamá´ me está tratando de contactar, que me quiere conocer, dice que viene para la casa´. Se comunica con él -Nicolás- porque en algún momento nos pasamos los teléfonos, le habla a su teléfono, iba a ser el cumpleaños y le dije, ´tú pídele, mi hijito, tú pídele algo ching... caro´... dizque que le iba a llevar su regalo", agregó Erika.

NICOLÁS TOMÓ LA DECISIÓN DE CONOCERLO

Erika Buenfil siempre dijo que la decisión de Nicolás de conocer a su padre, era solo de él y nadie más, ella nunca intervino.

"Ese es un tema de él, es -un tema- de casa completamente. Yo ya no soy nadie. Ese es un tema muy personal, es algo de nuestra vida personal. Sabe perfectamente quién es, pero es algo de puertas para adentro", comentó hace tiempo la actriz en el programa "Todo para la mujer".

ERIKA BUENFIL NO LE GUARDA RENCOR A ERNESTO ZEDILLO JR.

Sobre si ella guarda algún rencor contra el padre de su hijo, mencionó que no guarda ningún rencor y que está dispuesta a apoyar a su hijo.

"Yo no guardo muchos rencores y la verdad es la vida de él. Creo que tiene derecho a tocar puertas tantas veces sea necesario y hasta yo misma llevarlo. Él no tiene ningún delito, él no es una persona mala y si él tiene inquietudes, que las tenga y tiene todo mi permiso y adelante. Es un tema ya de él. Lo que él decida, tendrá todo mi apoyo", finalizó.

(Lérida Cabello)