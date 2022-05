Erika Buenfil confiesa que no quería estar embarazada de Ernesto Zedillo Jr, porque cuando se enteró, al principio sintió miedo, pero conforme fueron pasando los días, le ilusionó la idea de convertirse en mamá.

"¿Qué voy hacer? Quería pensar que era un error, o sea, no quería estar embarazada, no quería tenerlo, sino que ´me equivoqué y a lo mejor es un error y solo es un atraso´, eso sí (pensé). Pero luego me enamoré de la idea", dijo en entrevista con Adela Micha.

NO QUERÍA SALIR CON ERNESTO ZEDILLO JR

"La reina del TikTok" también le contó a Adela Micha que no estaba en sus planes salir con Ernesto, pero su madre fue quien la motivó a tener una relación con él, pues creía que era un buen partido para ella.

"Mi mamá fue la que me empujó. Me dijo: ´No creo que esté neceando porque sí, o sea, sal, conócelo, date una oportunidad´. Me dice mi mamá: ´Sí, mijita, yo te dije que salieras con él, no que te acostaras con él", recordó entre risas la actriz.

Y cuando quedó embarazada, Erika se lo dijo a Ernesto, pero él reaccionó de manera inesperada e incluso asustado, respondiéndole que la vería unos días después, pero ese momento nunca llegó. Zedillo Jr. se alejó por completo de Buenfil y cuando el bebé tenía cinco meses ella lo volvió a contactar, y él le dijo que tendría comunicación con Nicolás, pero eso nunca ocurrió.

NICOLÁS, SU MEJOR REGALO

Nicolás nació en el 2005. Desde entonces, la actriz ha sido madre y padre para su hijo, a quien considera su más grande regalo. Son muy unidos, comparten gran parte de su tiempo juntos y contenido por Internet.

