Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación publicando un largo mensaje junto a un video en sus cuentas de Instagram.

La conductora del programa "Hoy" y el ex integrante de la banda Timbiriche, Erik Rubín, anunciaron este miércoles el final de su relación tras más de 20 años juntos.

En abril Andrea y Erik habrían cumplido 23 años de casados. A lo largo de su historia sortearon algunas crisis de pareja que lograron superar y seguir unidos como familia.

"Seguimos siendo socios de nuestras empresas y tenemos planes de trabajar juntos en proyectos que ya compartiremos...Y sobre todas las cosas, seguimos siendo la familia unida, que se ama, se respeta y se apoya, para que cada uno sea feliz", comunicaron.

Anuncian su separación

"Hoy hemos decidido compartir algo muy personal...Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar...Las parejas nos enamoramos y nos unimos anhelando un 'para toda la vida'", publicaron en Instagram.

Los actores confesaron que la decisión la tomaron "hace más de cinco meses", pero este 22 de febrero decidieron compartirla.

Seguirán siendo una familia

"Somos muy afortunados y dichosos de habernos encontrado y hacer una hermosa vida juntos y vivir momentos maravillosos. Hemos crecido, aprendido mucho y superado momentos muy duros. Y lo más valioso de todo, es que formamos una hermosa familia, mucho mejor de la que soñamos con nuestras hijas, Mía y Nina, que son nuestros más grandes tesoros", se lee en el mensaje.

A través de las redes sociales, la ahora ex pareja dieron a conocer la noticia posteando un video y largo mensaje, en el cual en un principio mencionan que dicha decisión la tomaron juntos desde hace unos meses.

En su relación, de casi 23 años de matrimonio crearon algunos negocios como un gimnasio, entre otros, por lo cual aprovecharon para aclarar que todo seguirá como hasta ahora.

Al final del mensaje de la conductora de Hoy y el ex Timbiriche dejaron entrever la posibilidad de que en un futuro sus caminos puedan volver a unirse: "Hoy no sabemos qué suceda con el tiempo (nadie lo sabe). Quizás nos demos cuenta que no fue la decisión correcta y la vida en una de sus vueltas nos sorprenda de nuevo...".

Mientras tanto pedimos el respeto que merecemos como individuos y familia. Tal y como nuestra historia se merece. En amor, agradecimiento infinito y paz. Nosotros seguiremos viviendo un día a la vez y de la mejor manera. Bendiciones a todos, con amor. Andrea y Erik", finaliza el mensaje que al momento de la redacción de esta nota lleva más de 3 mil reacciones.

aemz