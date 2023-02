La separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín causó revuelo en redes sociales, pues era una de las parejas más sólidas del espectáculo, por lo que tomaron a todos por sorpresa el pasado miércoles 22 de febrero.

El ex Timbiriche fue captado antes de tomar un vuelo, donde al igual que Andrea dijo que está viviendo un momento complicado y muy doloroso.

"Qué más te puedo decir de eso, no hay nada más qué decir. Mira creo que está muy claro ahí lo que está en el comunicado y qué más te digo. Muchas gracias, pero qué les digo chicos, es un momento complicado, doloroso".

LA HISTORIA DE AMOR DE ANDREA LEGARRETA Y ERIK RUBÍN

ERIK RUBÍN: "LO QUE MENOS QUIERO AHORITA ES HABLAR DEL TEMA, NI PROFUNDIZAR"

Serio, pero a la vez conmovido, el intérprete de "Princesa tibetana" pidió respeto a la prensa para su familia por el proceso que están viviendo, y reiteró que ya todo lo dijeron en el comunicado que compartieron.

"Les pido porfa respeto, porque ya qué más puedo hablar de este asunto, pónganse en nuestros zapatos, sé que el trabajo de ustedes es informar y sacar la nota, pero pónganse en nuestros zapatos y lo que menos quiero ahorita es hablar del tema, ni profundizar. Ojalá podamos tener eses respeto, lo que está en el texto es lo que es, no hay nada detrás, no hay nada oscuro. No quiero hablar del tema porque es algo doloroso, gracias", puntualizó.

Al cuestionarlo de cómo están sus hijas, Mía y Nina, ante su separación, señaló que desde un principio hablaron con ellas, y toda la familia está tomando las cosas de la mejor manera.

"Afortunadamente lo estamos llevando de una manera positiva... Muy bien, la verdad y afortunadamente es algo que también hemos platicado con ellas desde hace ya tiempo, entonces estamos tranquilos", comentó.

Hace unos meses, Erik Rubín estuvo de invitado en el programa "Pinky Promise" conducido por Karla Díaz en YouTube, en donde reveló qué era lo mejor y lo peor de ser esposo de Andrea Legarreta.

"Es una mujer a toda ma..., es una mujer sensible, inteligente, buena madre, está muy gruesa porque se vuelca por los hijos".

En esa charla también negó que Andrea lo mantuviera.

"En la vida he recibido una mensualidad de parte de ella, son cosas que te pegan al ego", señaló.

ANDREA LEGARRETA LLORA EN VIVO TRAS ANUNCIAR SU SEPARACIÓN DE ERIK RUBÍN

(Lérida Cabello)