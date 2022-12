Hugo Cuesta Leaño ha desarro­llado su carrera como abogado corporativo internacional des­de hace más de 25 años, es ade­más conferencista en temas de humanismo empresarial y pro­yecto de vida.

"¿De qué se trata la vida?" es una referencia valiosa para quienes han decidido embarcarse en la aventura más importante: la búsqueda del sentido de su vida y de su misión.

El libro no comparte la óptica del experto o de quien da respuestas y consejos, sino de aquel que busca, pregunta y pide respuestas y consejos.

Desde la mirada de Hugo Cuesta, con años de vivencias y reflexiones de todo tipo comparte al proceso a todas las personas que en algún momento se han enfrentado a la poderosa pregunta: ¿para qué estoy aquí?

A fin de cuentas, sólo hay una persona capaz de descifrar de lo que se trata la vida. Esa persona eres tú.

¿Quién es Hugo Cuesta?

Hugo Cuesta ingresó a Cuesta Campos en 1986. Ha enfocado su práctica en transacciones comerciales internacionales. Su amplia experiencia corporativa comprende inversión extranjera, fusiones y adquisiciones, finanzas, negocios, cumplimiento y derecho corporativo.

Desde 1990, ha desarrollado una experiencia sustancial representando a entidades extranjeras líderes que hacen negocios en México, así como a entidades mexicanas que hacen negocios en el extranjero. El Sr. Cuesta se ha desempeñado como Lead Mexican Counsel en varios proyectos y transacciones comerciales internacionales, asesorando a multinacionales en su estructura legal, corporativa y financiera en México.

También se ha desempeñado como Abogado Mexicano Principal para las operaciones mexicanas de las principales maquiladoras (plantas de ensamblaje) desde su puesta en marcha. Actualmente se desempeña como miembro de la junta de la Cámara de Comercio Estadounidense y ex vicepresidente de Meritas Law Firms Worldwide.

También se desempeña como miembro del directorio de varias multinacionales y de organizaciones sin fines de lucro y forma parte de un panel de expertos anticorrupción en el comité de la IBA. En 1998, el Sr. Cuesta trabajó como abogado extranjero en la oficina de Londres de Nabarro & Nathanson, una importante firma de abogados comerciales del Reino Unido.

Entrevista a Hugo Cuesta

-¿De qué nos habla "¿De qué se trata la vida?"?

Este libro es el resultado de más de 7 años de inquietudes personales, de sesiones que he dado en distintas instituciones y conferencias de temas que tienen que ver con el sentido de la vida y de darme cuenta que, para empezar yo mismo y muchísimas de las personas con las que comparto este concepto, viven en un vacío existencial con una falta de claridad en cuanto al sentido de su vida".

-¿Cómo se originó el libro?

"Lo que yo aspiro a este libro es a acompañar a esa persona que está buscando su propósito y si alguno de los conceptos de los que yo doy aquí, para mí eso será pues el objetivo central de este libro".

-¿En qué tanto influyó la pandemia para la creación del libro?

"Me parece que este libro después de la pandemia es muy oportuno, muchas personas se empezaron a cuestionar cosas. Estamos entregados a una hiperactividad que no nos permite hacer un alto para hacernos estas preguntas existenciales.

Yo diría que sin pandemia este libro no existiría, por una razón muy concreta porque así volcados en la hiperactivdad, en sus primeras páginas en la que vivo yo, ese alto me puso en una situación en la que dispondría de un tiempo en la que no pensaba ni soñaba tener. Pues utilicemos este parón para que surja algo productivo, y yo te diría que este libro surgió de la pandemia. No por el virus, porque del alto nos hizo surgir a todos".

-¿Cómo influyen las pérdidas en nuestros proyectos de vida?

"Fíjate que yo pienso que son grandes maestros, por alguna razón aprendemos con las experiencias dolorosas y en el libro lo trato bastante. Tú te das cuentas, la persona que ha sufrido una pérdida de un familiar cercano es un detonador importantísimo de cuestionamiento trascendentales de fondo de decir como dice Serrat: 'hoy estamos y mañana dejamos de respirar'.

Al final de esta aventura de la vida yo voy a poder sentirme sano y satisfecho con lo que estoy entregando porque puedo decir misión cumplida, eso es algo que todos nos tenemos que cuestionar. Y creo que estas experiencias de vida nos hacen más empáticos, nos hacen entender el dolor de las personas, nos hacen emanarnos y darnos cuenta que la vida es tan frágil que vale la pena vivirla con un sentido profundo".

-¿Qué viene después de lograr nuestros objetivos?

"Para mí después viene lo mejor: viene la vida eterna. El premio o el castigo, como lo quieras ver, somos un parpadeo en la historia de la humanidad, y el saber que hoy estamos y mañana no estaremos nos hace volcarnos a ver con claridad el sentido trascendente. Para mí tener la aspiración de tener una alma inmortal, que eso es una caracteriztica de la persona humana de saber que estará ahí para siempre es un incentivo muy grande para vivir en plenitud y trascender

Consulta aquí la entrevista completa:

