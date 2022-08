Enrique Guzmán sigue rocanroleando a los 80

Prácticamente es una reunión masiva de octogenarios más los amantes de la buena música, que saben que no deben perdérselo, y que vibrarán al ritmo del rock´n´roll este domingo 28 de agosto en el Teatro Metropolitan, en un concierto para aquellos que movieron el esqueleto en las décadas de los 60 s y 70s y que esta tarde están dispuestos a sacudir la polilla.

Y quién mejor para presidir este evento que Enrique Guzmán uno de los precursores de este género que estará acompañado de Benny Ibarra, Los Hermanos Carreón, Los Locos del Ritmo, Los Hooligans, Los Rockin Devils y Los Rebeldes del Rock. O lo que es lo mismo, habrá de todo y para todos.

El mismo Enrique nos cuenta que está realmente entusiasmado con este regreso a los escenarios, pues en la pandemia además de enfermarse de covid, tuvo que parar con una serie presentaciones que ya tenía en su agenda.

66 AÑOS DE MÚSICA CASI 80 DE VIDA

Enrique Guzmán es uno de los intérpretes más prolíficos a lo largo de su trayectoria y para hablar de la época dorada del rock´n´roll en México es preciso mencionarlo a él, así como a otros grandes ídolos que se consolidaron en la década de los 60´s. Angélica María, César Costa, Julissa, Johnny Laboriel, Manolo Muñoz, Alberto Vázquez y por supuesto el señor Guzmán.

De padres mexicanos, nació y vivió en Venezuela hasta los 12 años y tan solo dos años después de su llegada a México formó una agrupación y pronto destacó su gran talento por la música. Cantaba a los amigos y familiares y cuando conoció a los hermanos Jesús y Armando Martínez decidieron formar una banda de rock que pusieron por nombre Los Teen Tops. Guzmán se integró a la banda como bajista del grupo, pero en una ocasión cuando el vocalista enfermó, tuvo que sustituirlo para poder presentarse y ahí inició su carrera como cantante. "Mi corazón canta" y "Tu cabeza en mi hombro" fueron los primeros temas que grabó, covers en inglés, los que se convirtieron en éxitos radiales, por lo que pronto lo consideraron el Paul Anka mexicano.

SUS GRANDES AMORES... CON LA NOVIA DE MÉXICO...

El éxito, la juventud y su galanura lo llevaron pronto a ser una de los solteros más cotizados de México. Por supuesto haciendo películas al lado de Angélica María pronto se les relacionó sentimentalmente y en realidad fue cierto, la misma Angélica me lo dijo alguna vez: "Si fuimos novios, pero de esos nada más de manita sudada, nunca paso nada". Además de que Angélica siempre estaba custodiada por su madre, Doña Angélica Ortiz que sin duda alguna fue quien la encumbró en su carrera. La amistad entre Enrique y Angélica es la que más ha perdurado de entre todos los de esa generación.

ACOMPÁÑAME, "LA ESPAÑOLA MÁS MEXICANA"

Con el éxito rotundo de Enrique en México, Guzmán se fue a España a filmar la película "Acompáñame" al lado de "La Española Más Mexicana" Rocío Dúrcal con quien si tuvo una relación sentimental aunque siempre lo negaron, había química entre ambos. Varias veces cantaron juntos. Durante la celebración de Enrique por 50 años de carrera, las recordó y siempre que puede lo hace. Sin duda alguna es y ha sido uno de los duetos más entrañables de la música.

CON LA PINAL EN BELLAS ARTES ESTE 29 DE AGOSTO

Enrique la conoció en un programa de revista que la actriz tenía en televisión: "Los Especiales de Silvia Pinal". Cuenta Silvia que no le interesó pues para empezar ella era más de 10 años mayor que Enrique. Pero el cortejo y la galanura de Guzmán la conquistó, dice Silvia que en reuniones y cenas "me agarraba la mano por debajo de la mesa". Enrique cuenta que cuando enfermó de hepatitis, Silvia lo visitaba y que esto fue otra de las cosas que más lo enamoró.

Así que mientras Silvia rodaba la película "María Isabel" en Cuautla, Morelos, se casaron en 1967. Ella de 36 años y el de 25. Aunque no había buenos augurios de esta unión, el matrimonio se consolidó con el programa de televisión "Silvia y Enrique" que duró cuatro años y con el nacimiento en 1968 de su primer hija Alejandra Gabriela Guzmán Pinal. Dos años después nació Luis Enrique.

Rumores hubieron de todo, hasta que Enrique también tuvo un romance con la hija mayor de Silvia, la también actriz, Silvia Pasquel. El tiempo, la fama y la popularidad de ambos creció por lo que la relación se tornó cada día más difícil. Los celos consumieron a Guzmán al grado de agredirla y hasta amenazarla con una pistola.

En el 2018 Enrique Guzmán escribió varios twitter hablando de si era cierto o no que había golpeado a su ex mujer Silvia Pinal: "Después de 50 años voy a hablar claro de lo que sucedió con Silvia. Una sola vez le falté el respeto a la Señora, y ¿saben qué? se lo mereció. Yo no le he faltado al respeto a ninguna Señora ¡jamás! Seguramente se me hará fama de `golpeador´ después de 50 años lo tendré que aceptar".

Pero el tiempo pasa y todo lo cura, Enrique ha estado al tanto de la salud de Silvia y nos cuenta si estará en el homenaje que dentro de unos días le rendirán a su ex mujer en Bellas Artes: "Seguramente sí por que me invitaron hace unos días".

¿Y qué recuerdos tiene de Doña Silvia? "Buenos y malos como todos los ex matrimonios".

CON ROSALBA WELTER MAS DE 40 AÑOS JUNTOS

Conoció a Rosalba Welter Portes Gil, en 1979, un matrimonio que ha durado más de 40 años en el que Enrique consolidó su vida sentimental al lado de Rosalba con quien procreó tres hijos: Daniela, Jorge y Diego.

LA TRISTE HISTORIA DE FRIDA SOFIA

En abril del 2021 su nieta Frida Sofía Guzmán, única hija de Alejandra, denunció a su abuelo asegurando que había abusado de ella cuando era niña, una lamentable declaración que dio a un pseudoperiodista que luego de pagarle a Frida se olvidó de la ética profesional y el respeto a los seres humanos.

Enrique tomó la decisión de contar su historia en el programa Ventaneando. Como encargado de Relaciones Públicas del programa lo recibí a su llegada al foro de TV Azteca, se le veía devastado, los ojos rojos de llorar y apenas vio a Pati Chapoy se desvaneció, tuvimos que tomarlo del brazo, su representante y yo para sentarlo en un sillón. Literal estaba bañado en llanto, ya en el programa negó la acusación y llorando se lamentó de la terrible equivocación cometida por su nieta.

Los comentarios mordaces en redes sociales acusaron a Ventaneando de defender a un violador, error de apreciación pues así como se invitó a Enrique para hablar de lo ocurrido, también se llamó a Frida Sofía para su derecho de réplica, aunque nunca contestó. Hasta la fecha, Guzmán no ha recibido nada en relación con esta calumnia y su nieta ha guardado silencio, amén de meterse en varios problemas legales en Miami, donde radica.

LA SALUD DE ENRIQUE

Han sido varias ocasiones las que Enrique Guzmán ha pasado por el hospital con serios problemas de salud. Una infección estomacal lo llevó al quirófano y fue operado del colon a causa de una bacteria en el estómago. También complicados problemas del corazón de los que ha salido bien librado.

LISTO PARA LO QUE VENGA

Todo el mundo disfrutó y recuerda las presentaciones que Enrique tuvo en el Auditorio Nacional con Angélica María, César Costa, y Alberto Vázquez y muchos esperan poderlos ver nuevamente: "lo hicimos juntos antes de la pandemia por última vez, eso es una empresa distinta, yo creo que ya no es muy difícil que nos juntemos otra vez, ya se hizo pues que quede nada más como recuerdo".

Hoy con 79 años a cuestas, y recién salido del covid, tiene la fuerza y vitalidad necesarias para llegar al Metropolitan con un elenco de primera y con una amplia gira por el país y fuera de el, hasta que el cuerpo aguante.