Hace 19 años, Lucero se enfrentó a la prensa en la última función de la obra "Regina", donde se armó un zafarrancho, luego de que su guarura sacara una pistola en el teatro.

El hecho ocurrió el 16 de agosto de 2003 cuando citaron a los medios de comunicación para cubrir la develación de placa de la obra que protagonizaba la actriz, teniendo un enfrentamiento con los periodistas que acudieron a la conferencia.

Tras la acalorada discusión de Lucero con algunos periodistas, las cosas subieron de tono, por lo que uno de sus guaruras agredió primero con golpes a los periodistas, y posteriormente, sacó un arma, quedando registrado en varios videos, fue en ese momento que surgió la icónica frase de la cantante: "¿y?" ¿y?", que otros personajes de la política también han retomado.

¿EN QUÉ SE PARECE LUCERO Y ROGELIO RAMÍREZ DE LA O?

Este viernes, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, negó que vaya a renunciar tras informarle al presidente, Andrés Manuel López Obrador cuál sería el aumento en la tasa de interés, violando la exigencia de confidencialidad de las reuniones de las Juntas de Gobierno del banco central.

-Dicen que usted debería renunciar, le expresó la reportera.

-No les haga caso, usted no les haga caso, dígales que no, aclaró Ramírez de la O.

Las declaraciones del funcionario fueron captadas por la reportera de Radio Fórmula, Yeni Valencia, en donde además rechaza que la violación a la ley sea relevante.

-Pero el presidente ya dijo que fue una violación...

-Pero ¿y?, ¿y?, respondió.

