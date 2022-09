Los sismos que han alertado en los últimos días a los mexicanos que los han vivido han desatado un sin fin de memes, comentarios y reacciones en las redes sociales. Actores, actrices, cantantes, presentadores e influencers se han dado a la tarea de publicar en sus perfiles lo que piensan con respecto a los movimientos telúricos.

En este sentido, el cantautor Marco Antonio Solís, "El Buki", echó a volar su imaginación y no fue para componer una canción nueva sino para escribir a través de su cuenta de Twitter al aludir que los mexicanos han experimentado más sismos que relaciones amorosas.

"Con esta cantidad de temblores en México, estoy seguro que muchos de ustedes ya han vivido un mayor número de temblores, que de relaciones amorosas...", escribió Solís.

Sin embargo, los usuarios de esta red social respondieron a la publicación del intérprete con frases de sus propias canciones, entre las cuales destacan: "A dónde vamos a parar", "Ese tuit fue muy cruel... Pero te vas a arrepentir!" y "Maestro por qué nos torturas? No basta con tus canciones?".

En este sentido, hace unos días al actor de Televisa, José Ron, le llovieron críticas en redes sociales por haber señalado que no deberíamos realizar simulacros debido a que se atrae la energía y se desatan sismos.

Lo anterior surgió después de que se registró el sismo del 19 de septiembre que despertó asombro por haber sucedido el mismo día que en 1985 y 2017.

"¡Yo no sé ustedes, pero para mí no deberían hacer simulacros, ¡atraen la energía! ¡Somos energía! ¡El estar pensando y haciendo simulacros se jala esa energía!", escribió el actor en su cuenta de Twitter.

No obstante, usuarios de la red social solicitaron a José Ron que no publicara ese tipo de comentarios porque los simulacros ayudan a la gente a saber somo reaccionar ante ese tipo de sucesos de emergencia y salvar vidas.

"El simulacro ayuda a que sepamos cómo actuar ante situaciones de emergencia. Son necesarios. Y qué mejor que hubo uno antes del temblor para saber los protocolos. Son necesarios. No solo se trata de energía. Se trata de prevenir e informarse", escribió una usuaria.

Asimismo, hubo quienes sostuvieron que no era necesario porque la alerta sísmica no sonó, según su experiencia debido a que, de cualquier forma, la gente no sabía qué hacer suenen o no los altavoces d la ciudad.

En tanto, hubo quien tomó el comentario del actor con humor y comentó "entonces todos hay que imaginar que México va a ganar el mundial".

BV