La reconocida actriz Emma Watson, conocida por su papel de Hermione Granger en Harry Potter, reveló cómo ha sido su relación con los actores Daniel Radcliffe y Rupert Grint en los últimos años.

A pesar de los año, los protagonistas de la saga siguen teniendo contacto y siempre demuestran el cariño que hay entre ellos, ya que la actriz confesó que, a pesar de lo bien que se llevaban, necesitaba ciertos espacios y distancia hasta el punto de no verse después del trabajo.

En entrevista con la revista "Interview", Watson comentó que al salir del set ella necesitaba "ver a otras personas para despejarse".

¿Cómo es la relación actualmente?

Pese a que ha pasado casi una década desde la última película de la saga de Harry Potter, sus estrellas han mantenido su amistad a lo largo de los años.

Somos tres personas muy diferentes. Siempre seremos muy especiales para cada uno. Pero, al mismo tiempo, después de ocho películas de 'Harry Potter', estaremos listos para seguir adelante y hacer otras cosas, ser otras personas y tener nuestro tiempo", explicó.

Emma ha admitido que siguen teniendo relación y comparten conversaciones telefónicas para mantenerse al tanto.

Ambos odian Whatsapp y sus teléfonos en general. En realidad los tres tratamos de mantenernos alejados de los dispositivos electrónicos, por lo que eso no ayuda para mantener una interacción. No estamos en un chat de grupo, pero hablamos individualmente. Rupert me envía fotos de su hija y yo me derrito. Dan y yo generalmente tratamos de calmar los nervios el uno del otro. Ambos tratamos principalmente de mantenernos fuera del centro de atención".

aemz