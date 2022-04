Elon Musk quiere evitar a Amber Heard en juicio ¿por qué?

Elon Musk no testificará en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, como se tenía previsto desde hace unas semanas, así lo informó el abogado de Musk, Alex Spiro.

Tanto el dueño de Tesla como James Franco estaban en la lista de testigos del juicio entre Depp y Heard. Sin embargo, el hombre más rico del mundo y el actor han sido descartados por completo, sin dar más detalles.

ELON MUSK NO TESTIFICARÁ EN EL JUCIO DE AMBER HEARD Y JOHNNY DEPP

El nombre de Elon Musk sigue sonando con gran fuerza en el juicio de la polémica pareja, ya que supuestamente sostuvieron una relación extramarital, y cada vez hay más pruebas que lo demuestran, aunado a que la actriz ha hecho una serie de declaraciones un tanto incómodas de lo que vivieron.

"No sé si estaban saliendo, pero definitivamente habían pasado tiempo juntos", declaró el ex agente de Amber, Christian Carino.

Y agregó que desconoce cuánto tiempo y cuándo habría iniciado este contacto, pero en los tribunales se leyeron algunos correos de Carino con Heard que se habrían enviado en 2017, donde en uno de ellos se queja de su ruptura con Musk.

"¿Por qué estás triste si no estabas enamorada de él en un principio?", le respondió Carino. "Me dijiste mil veces que solo estabas llenando el espacio", agregó. "Odio eso, otro hombre que me deja morir sola", expresó Amber Heard.

(Lérida Cabello)