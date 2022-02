Ellos son los ex novios de Belinda que la han tachado de estafadora

Belinda se ha esforzado por mantener su vida amorosa lejos de los reflectores, pero sus rompimientos nunca pasan desapercibidos, la famosa cantante provoca todo tipo de reacciones en redes sociales por sus fracasos amoroso y el final de su compromiso con Christian Nodal no fue la excepción.

Internet se llenó de memes y críticas sobre la separación de los "nodeli", pero un tema que causa especial morbo es el presunto modus operando que tiene la intérprete de "Luz sin gravedad" con sus parejas, internautas aseguran que Belinda siempre termina por pleitos económicos con sus novios, algunas de sus ex hasta la han tachado de estafadora.

Los romances de Belinda se han caracterizado por estar rodeados de lujos: viajes por el mundo, cenas románticas, ostentosos regalos y fiestas para celebrar su amor, sin mencionar que la mayoría de sus parejas terminan haciéndose tatuaje en honor a la cantante. Tan solo durante su amorío, Lupillo Rivera le regaló una casa en Estados Unidos y se tatuó el rostro de Belinda en su brazo, mientras que Nodal gastó tres millones de dólares en un anillo para proponerle matrimonio a la también actriz y se hizo varios tatuajes en honor a su prometida.

Ante el revuelo que desató el rompimiento de Belinda y Nodal, el mago estadounidense Criss Angel dedicó una indirecta al intérprete de "Botella tras botella" señalando a la mexicana de ser una "mujer interesada".

No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior. Debí haberla escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe estar, engañar acerca de quién eres o quién soy no lo hace verdadero. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño, publicó el ilusionista.

¿BELINDA ESTAFA A SUS NOVIOS?



Poco se sabe de la vida amorosa de Belinda pero se le ha visto compartiendo momentos románticos con ilusionistas, actores, cantantes, futbolistas, reconocidos médicos y empresarios:

Pepe Díaz. El empresario sostuvo una relación con ella que duró seis meses. Terminaron luego de un escándalo en el que supuestamente un exnovio mostró fotos de una videollamada donde Belinda se mostraba topless.

Mohamed Morales. Aunque ella lo negó, el exdueño del equipo de futbol Tiburones Rojos de Veracruz mostró pruebas de regalos que le hizo durante el supuesto romance. La relación terminó tan mal que ella lo demandó por acoso sexual y él a ella por fraude.

Jay de la Cueva. Además de un breve romance, la intérprete y el vocalista de Moderatto fueron protagonistas del éxito "Muriendo lento", originalmente de Timbiriche, pero que re-interpretaron juntos en 2010.

Giovanni dos Santos. Producto de esta relación entre el futbolista y la cantante, surgió la famosa beliseñal, que consistía en poner la muñeca sobre la frente cada que Dos Santos metía un gol. Todo terminó después de un año debido al distanciamiento que ambos afrontaron por sus carreras.

Chris Angel. El mago estadounidense tuvo un fugaz romance con la intérprete de "Bella traición" y tras terminar él escribió un mensaje en el que se refería a ella como una "maestra del engaño", pues al parecer intentó producir un video con ella, pero terminó perdiendo.

Lupillo Rivera. Tras la participación de ambos como jueces del programa "La Voz", surgió la noticia de que sostenían un romance. El propio Lupillo lo confirmó en una conferencia de prensa, pero ella nunca lo aceptó. Él incluso se tatuó su rostro, pero tras su separación se lo borró.

Christian Nodal. En agosto del 2020 Belinda y Nodal confirmaron el romance del que ya se especulaba desde que ambos comenzaron su participación en "La Voz... México". En mayo de 2021 se comprometieron y tras nueve meses de ese romántico momento en España, el cantante dio a conocer su rompimiento a través de Instagram sin dar detalles de lo que pasó.

A pesar de todo lo que se habla sobre su vida amorosa y sus rompimientos, Belinda siempre se limita a dar declaraciones al respecto, no desmiente ni confirma los señalamientos contra ella que hacen sus ex novios. Algunos la llaman estafadora y otros una mujer independiente.

(Aline Núñez)