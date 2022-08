Ellen DeGeneres habla por primera vez del accidente automovilístico que sufrió su ex, Anne Heche, quien fuera su pareja en los años 90.

"No. No he hablado con Anne, no lo he hecho. No estamos en contacto, así que no sabría decirte", expresó la conductora a su salida del restaurante True Lune de Santa Bárbara, California, donde fue captada.

ELLEN DEGENERES HABLA SOBRE EL ACCIDENTE QUE SUFRIÓ SU EX, ANNE HECHE

El fin de semana pasado la actriz impactó su auto contra un edificio, lo que provocó que se incendiara. De acuerdo con reportes, Anne estuvo dentro del automóvil durante media hora hasta que los bomberos pudieron sacarla, motivo por el cual está en estado de coma y con quemaduras graves.

"Poco después del accidente, (ella) quedó inconsciente, entrando en coma y está en estado crítico. Tiene una importante lesión pulmonar que requiere ventilación mecánica y quemaduras que necesitan intervención quirúrgica", detallaron sus representantes.

¿CÓMO FUE LA RELACIÓN DE ELLEN DEGENERES Y ANNE HECHE?

Ellen DeGeneres y Anne Heche fueron pareja de 1997 a 2000, siendo una de las primeras parejas lésbicas que compartieron su amor. Aunque ambas tenían la intención de casarse cuando las leyes lo permitieran, Anne dejó a Ellen casi de la noche a la mañana y al poco tiempo se casó con Coleman Laffoon.

"Conocí a Ellen DeGeneres en 1997, en la fiesta de Vanity Fair y esa fue la noche que cambió mi vida para siempre. Mantuve una relación con Ellen durante tres años y medio y el estigma asociado a esa relación fue tan terrible que escindieron el contrato multimillonario que tenía en la industria y no trabajé en un estudio cinematográfico durante 10 años", contó Anne a People.

Al término de su relación, cuatro años después, DeGeneres comenzó a salir con Portia de Rossi, con quien se casó en 2008.

(Lérida Cabello)