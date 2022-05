Eleazar Gómez y los sinsabores de la cárcel

"Tranquilo, pasando una etapa complicada de mi vida, hablando con el corazón en la mano, lleno de mucha paz interior y echándole muchas ganas". Así define en estos momentos su vida el actor Eleazar Gómez, quién busca una nueva oportunidad en el ámbito profesional y especialmente en el personal "no podría decirles que no ha sido complicado, por supuesto que en muchos momentos me he sentido triste, bajoneado, he llorado, reflexionado, me he sentido mal, pero siempre tienes que enmendar tus errores y salir adelante de cualquier circunstancia".

Errores los cometemos todos y bien dicen que "El que esté libre de culpa que lance la primera piedra". La vida de Eleazar dio un giro de 180 grados y vale la pena analizar ¿Cómo cambia la vida de una persona después de haber estado en la cárcel?, ¿qué pasa luego de salir del reclusorio con libertad condicional?, ¿de qué manera logran reincorporarse a la sociedad?, ¿son o no bien recibidos?, ¿logran conseguir un trabajo?, ¿son aceptados?, ¿es más fácil o más complicado hacerlo cuando eres un personaje público? Por desgracia, culpables o no, los que viven una situación como esta quedan estigmatizados para siempre y solo el tiempo es el que va dejando estos sucesos en el olvido. En muchos casos también son víctimas de discriminación por que ya no les quieren dar trabajo.

Y es que hace apenas unos días lo viví con Eleazar Gómez, que además de muy animoso lo percibí triste, arrepentido, desconcertado, buscando encajar con su entorno, tratando de caer bien a todos, pero con el estigma de haber estado en la cárcel por una complicada situación.

El 5 de noviembre del 2020 fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, luego de que su pareja sentimental Tefi Valenzuela lo denunciara por haberla agredido físicamente en un departamento de la Alcaldía Benito Juárez. Tefi Valenzuela, de 30 años, pareja del actor solicitó apoyo de la policía debido que su novio la agredió físicamente, por lo que decidió actuar legalmente en contra del actor de 34 años.

Un día después, el 6 de noviembre del 2020, el actor fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte y se le dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar. Además se impusieron dos meses para la realización de la investigación complementaria de este caso. En ese momento Eleazar Gómez participaba en una telenovela y su productor decidió sustituirlo ya que debía seguir trabajando la producción.

El 19 de noviembre del 2020, la juez negó la libertad condicional al actor, por lo que tuvo que seguir el proceso legal en prisión determinando que no existía un plan eficaz para que el actor cumpliera con un proceso de reparación del daño para la víctima.

Finalmente, el 25 de marzo del 2021, el juez dictó libertad condicional por tres años luego de que Eleazar aceptó que agredió físicamente a la modelo, por lo que Tefi declaró entonces: "Hoy creo que es un día importante porque en honor a la verdad, Eleazar hoy por fin ha reconocido su culpabilidad enfrente de mí y enfrente del juez". Durante estos tres años, el deberá someterse a un tratamiento psicológico, entre otras condiciones que puso el juez.

Eleazar Gómez obtuvo libertad condicional y cumplió con lo estipulado por el juez. Se disculpó públicamente con su ex pareja a través de un mensaje que compartió en su cuenta de Instagram: "Soy Eleazar Gómez, envío este comunicado porque como muchos de ustedes saben el pasado 25 de marzo fui puesto en libertad derivado de una suspensión condicional del proceso". Y entonces Gómez ofreció "una disculpa pública a todas las mujeres que se hayan sentido agredidas u ofendidas con mi comportamiento, quiero dejar claro que nunca ha sido mi intención lastimar a nadie". Asimismo dijo: "Especialmente quiero ofrecer esta disculpa desde el fondo de mi corazón a Stephanie Valenzuela, por cualquier mal que le haya hecho pasar". Y puntualizó: "Hoy, después de estos cinco meses muy difíciles, quiero asegurarles que además del arrepentimiento y el dolor, crecí, aprendí y recapacité. En estos momentos me encuentro en proceso de iniciar mis terapias para ser una mejor persona. Quiero aprovechar también para agradecer a toda mi familia y a mis fans por todo su apoyo en el proceso", concluyó.

Eleazar Gómez reapareció en los medios de comunicación retomando su carrera musical con el tema "BBBésame" que interpreta a dueto con Milo Campos. Un material musical "del que se irán desprendiendo poco a poco los sencillos, el primero fue "Desde cero" luego "Contigo" y esperamos con esto seguir contando con el apoyo del público".-¿Haber estado en la cárcel te marcó? -Claro, una experiencia de esa índole cambia a cualquier ser humano. Por supuesto que hay un cambio y en mi, además sigo tomando mis terapias que me están ayudando y por lo cual estoy muy agradecido, te hacen crecer como persona y te van guiando para cambios positivos. Gracias al amor y el apoyo de mi familia es que he logrado superar muchas cosas. También me he retroalimentado con la gente. La vida continua y es tan hermosa que nos da la oportunidad de poder empezar otra vez y estoy seguro de que con el apoyo de la gente lo voy a lograr, ser una mejor persona. La vida me cambió mucho hay un antes y un después... el Eleazar de antes era un poco más acelerado, estoy más tranquilo más en paz y tranquilo conmigo mismo los cambios son buenos siempre se refieren hacia algo bueno. Además de su trabajo musical, como actor Eleazar estrena una obra de teatro este 15 de mayo en el Teatro Roma que lleva por nombre "El Árbol de la Vida"...

-Es un monólogo, un viaje astral al pasado, al presente y el futuro. El personaje pasa por muchas emociones, en realidad no fue casualidad que este texto, de Ignacio Casano, haya llegado a mis manos, no fue una casualidad, llegó a mi vida en un momento que yo lo estaba necesitando espiritualmente un encuentro con tú yo de 20 años y tú yo de 30 años. Hay una frase que dice que nosotros no leemos los guiones sino que los guiones nos leen a nosotros, el texto me leyó a mi.

Para el actor, es muy importante este trabajo pues no solo le permite retomar su trabajo escénico, sino estar en contacto con la gente y transmitirle muchas emociones, tocar fibras.

Por el momento, Eleazar no ha siquiera considerado tener una relación sentimental: "Yo creo que siempre mi corazón estará abierto para el amor, ahora de una manera diferente, por que el amor tocar la puerta día con día, a veces lo tenemos a un lado y no nos damos cuenta. Pero por ahora no, no tengo a nadie me estoy dedicando a mi trabajo estoy bastante tranquilo".

En breve Eleazar iniciará el rodaje de una película y también tiene propuestas para la televisión, y está en pláticas con una televisora para ser parte de un reality show.

Finalmente Eleazar insiste "Sí hay algo concretamente que me gustaría decirle a todas las personas, que siempre es bueno tener los brazos abiertos y dar una nueva oportunidad. Mi corazón está abierto para todas las personas que estén y las que no estén también".

(Azucena Uribe)