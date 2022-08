Tras darse a conocer que Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández perdió la demanda contra Televisa, vuelven a ser noticia "El Charro de Huentitán".

Desde hace algunos meses, la dinastía de los Fernández encabezada por Doña Cuquita Abarca inició una batalla legal contra Televisa, para que no se transmitiera la serie no autorizada de "El último rey", sin lograrlo, pues no solo pasaron una temporada, sino dos en televisión abierta.

Este martes 16 de agosto, la revista TV Notas publicó que, por falta de documentos, la familia Fernández perdió la demanda contra Televisa, debido a que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) no aplicó la infracción solicitada contra dicha empresa.

"La razón es que los abogados no presentaron la documentación completa de la escritura pública que acredita a Doña Cuquita como la heredera universal, y por ello se desechó la solicitud, aun cuando tuvieron tiempo de completar el proceso", detalló una persona allegada a la familia Fernández.

La viuda de Vicente Fernández no quiso esperar que se diera el estreno de la serie "El último rey" para demandar a Televisa, porque aseguraba que la televisora utilizó su imagen para denigrarla como mujer, lo que significó que la viuda de Chente introdujera una demanda por violencia de género y revictimización.

"Ni mis hijos ni yo queremos ni un centavo de Televisa, que les quede claro. Es un tema de dignidad. Que no vengan con su cuento de que es un homenaje con todo respeto para Vicente. Es por dinero, robándose su imagen", declaró María del Refugio Abarca, viuda de Vicente en un comunicado.

AUTORIDADES ORDENAN A TELEVISA NO TRANSMITIR LA SERIE "EL ÚLTIMO REY"

Un juez federal ordenó a Televisa suspender el estreno de la serie "El último rey", debido a que la familia Fernández argumentó que dicha empresa violó las relaciones extracontractuales, derecho de marca, uso indebido de nombre artístico, competencia desleal, entre otras cosas.

La producción de Juan Osorio, protagonizada por Pablo Montero no fue autorizada ni por Chente ni por su familia, por lo que la historia de Vicente Fernández fue contada a través de relatos, entrevistas y testimonios.

TELEVISA DIJO QUE NO RECIBIÓ NINGUNA NOTIFICACIÓN

A través de un comunicado Televisa Univisión, señaló que no recibió ninguna notificación judicial que le prohibiera transmitir la serie "El último rey".

"´Don Chente´ siempre fue muy cercano a Televisa y siempre le guardaremos nuestro más grande aprecio y admiración. Con él siempre hubo pláticas tendientes a realizar una bioserie, tan es así que en preparación de ésta contamos con los derechos de más de una veintena de sus más importantes canciones".

Y agregaron que para la empresa fue una sorpresa enterarse que algunos miembros de la familia Fernández prefirieron que la historia fuera contada por una empresa extranjera, por lo que acudieron a publicaciones serias y periodísticas para poder narrar a una versión cuidada, pero también real de lo acontecido.

"EL ÚLTIMO REY" SE ESTRENA CON ÉXITO

A pesar de que la familia de "El Charro de Huentitán" hizo un llamado legal para que dejaran de transmitir la serie, Televisa continúo a la par resolviendo los problemas relacionados con la ley y transmitiendo la serie que de acuerdo a sus registros alcanzó a 29 millones de televidentes.

(Lérida Cabello)