El tema la inédito que Alejandro Fernández interpretó a dueto con Juan Gabriel

Dos de las más grandes dinastías musicales de México se unieron en un inédito dueto, y es que resulta difícil creer que habría alguien que se negara a colaborar con Juan Gabriel, uno de los más grandes cantantes y compositores de todos los tiempos. Esto era del conocimiento de Alejandro Fernández, quien pese a las diferencias que existían entre Juanga y su padre, Vicente Fernández, grabó un tema inédito con el "Divo de Juárez", sentando un hecho sin precedentes entre dos de las más grandes dinastías musicales de México.

La canción que "El Potrillo" grabó a dueto con Juan Gabriel causó mucha polémica en su momento debido a que existió una gran rivalidad entre Vicente y Juanga, por lo que este tema fue el único tema que cantaron en conjunto causando la admiración de sus fanáticos quienes idolatran el video donde comparten el micrófono estos dos ídolos.

Pero al ser dos grandes genios de la música, Vicente Fernández y Juan Gabriel no siempre estuvieron de acuerdo, incluso se manejó la posibilidad de que ambos mantuvieran una fuerte rivalidad. Esta rivalidad se acentuó cuando Juanga se presentó en Bellas Artes y a Chente le negaron el honor, por lo que el "Charro de Huentitán" sintió que había cierta preferencia sobre el "Divo de Juárez" en la capital del país, por lo que decidió no presentarse nunca a dueto en el palacio de la Avenida Juárez.

Otro episodio de esta rivalidad se desató cuando Vicente Fernández invitó a comer a Juan Gabriel al rancho de los Tres Potrillos para hablar sobre un disco a dueto pero, debido a que Juanga era vegetariano "Chente" tuvo que recurrir a un chef japonés para satisfacer el paladar del "Divo de Juárez", ante el bochorno de los Fernández.

Alguien me preguntó: '¿te cae mal Juan Gabriel?' Y yo no sé, me siento que no soy yo si miento y le dije: 'Yo no sé mentir, sí me cae mal, pero yo no soy santo de su devoción tampoco. Estamos a mano.

Luego del episodio del Palacio de Bellas Artes, un dueto entre Juan Gabriel y cualquier otro miembro de la Familia Fernández parecía imposible pero, la música unió sus caminos y con un tema inédito zanjaron para siempre las diferencias entre dos de los más grandes músicos que dió México.

EL DUETO INÉDITO DE ALEJANDRO FERNÁNDEZ CON JUAN GABRIEL

La música logró unir los caminos de Juan Gabriel y Alejandro Fernández en 2016, cuando "El Potrillo" aceptó la propuesta del "Divo de Juárez" para grabar una canción juntos, que a la postre se convertiría en un éxito de la música en Latinoamérica, gracias a la unión de dos genios musicales con el tema "Te quise olvidar".

Una de las mejores sensaciones que dejó el dueto entre Juan Gabriel y Alejandro Fernández fue que Vicente Fernández pudo escuchar el tema aún con vida, la canción fue un tema de la autoría de Alberto Aguilar Valadez, lleva por nombre "Te quise olvidar" y fue uno de los últimos éxitos de Juanga.

(Imelda Téllez)