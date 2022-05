"EL SHOW DE ELLEN DEGENERES" LLEGA A SU FIN, ESTO SE SABE

"El show de Ellen Degeneres" llega a su fin, después de 19 años al aire. Aunque la conductora no dio una razón, negó que el motivo fuera que fomentó un "ambiente de trabajo tóxico".

"Si fuera por eso que renunciaba, no habría regresado este año. Realmente pensé en no volver porque fue devastador. Soy una buena persona. Soy una persona a la que le gusta hacer feliz a la gente".

Sobre las acusaciones de "ambiente de trabajo tóxico" en el que tenía a sus empleados, señaló.

"Me destruyó, honestamente. Estaría mintiendo si dijera que no. Me rompió el corazón cuando supe que la gente de aquí tuvo algo más que una experiencia fantástica, que la gente resultó herida de alguna manera. Realmente no lo entendí, todavía no lo entiendo. Pensé que algo estaba pasando porque estaba demasiado orquestado, demasiado coordinado".

Sin embargo, Ellen reconoció que "se molesta con la gente" y últimamente sentía que el trato hacia ella era diferente.

"Fueron cuatro meses seguidos para mí, y luego para leer en la prensa sobre un ambiente de trabajo tóxico, cuando todo lo que he escuchado de cada invitado que viene al programa es qué atmósfera feliz es esta, y cómo, qué lugar tan feliz es".

"El show de Ellen DeGeneres" inició en 2003 y terminará después de la temporada 19 en 2022.

"Va a ser muy difícil el último día, pero también sé que ha llegado el momento. Soy una persona creativa, y cuando eres una persona creativa necesitas que te desafíen constantemente, por eso decidí ser la anfitriona de los Oscar o decidí volver a ponerme de pie cuando no pensé que lo haría. Solo necesitaba algo que me desafiara", expresó la conductora.

Algunas de las reacciones que generó la noticia entre los internautas fueron: "Gracias a Dios", "Felicidades", "Demos gracias al señor", "Que bueno", "Hasta que por fin", "Que bueno que le dieron su merecido", "Ya era hora", "Jimmy Fallon es mejor", "Que buena noticia", "Por fin", "Enhorabuena".

"El show de Ellen Degeneres" se transmite de lunes a viernes a las 15:00 horas en NBC.

(Lérida Cabello)