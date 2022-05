Este fin de semana en el Auditorio Nacional se presentará uno de los espectáculos más polémicos de los últimos años, "Shen Yun" que ha sido cuestionado pues aseguran que promueve una secta de control mental.

No es raro que a veces en algunos shows, películas, programas, canciones o cosas, nos manden mensajes ocultos donde caemos fácilmente, y "Shen Yun" parece ser uno de ellos.

Pero esta vez parece que es algo mucho más actual y que seguramente has visto en comerciales que ya te tienen hasta aquí en YouTube, pues se trata del show de danza china "Shen Yun" que en realidad, es muy bonito y todo, pero tiene un mensaje súper raro detrás.

EL OSCURO ORIGEN DE SHEN YUN, EL SHOW DE DANZA CHINA PROMOVIDO POR UNA SECTA

"Shen Yun Performing Arts" es una compañía de danza de Nueva York formada por miembros exiliados de la disciplina espiritual o secta "Falun Dafa" también conocida como "Falun Gong", la cual promueve algo similar a una religión que retoma prácticas ancestrales chinas, pero que se centra en el contenido moral.

Pues esta secta también asegura en sus preceptos que la homosexualidad, la liberación sexual, la democracia, la ciencia y otros aspectos, son los males de la humanidad, así como la existencia del régimen comunista chino.

Cabe señalar que Falun Gong surgió en la década de 1990 en China y desde entonces, el gobierno chino comenzó a perseguirlos por ser una secta, prohibiendo su existencia en una ley que se promulgó en 1999.

Falun Gong y su origen

Ahora bien, Shen Yun, el espectáculo y la academia, son solo una parte de la secta Falun Gong. Pero, ¿qué hay detrás de esta secta? Esta comenzó con las ideas de un hombre taiwanés llamado Li Hongzhi quien, de acuerdo con la Embajada de la República Popular China, promueve ideas antihumanas, anticientíficas, y en sus preceptos, viola distintos derechos humanos.

A través de un comunicado oficial, la Embajada de la República Popular de China en México afirmó que la presentación del espectáculo "Shen Yun: China antes del Comunismo" en nuestro país "destruye las relaciones entre México y China" y recordó "a los amantes de la cultura china de todos los ámbitos mexicanos, que se mantengan alejados de sus actos para no ser engañados".

"El operador de Falun Gong", Li Hongzhi, afirmó que la humanidad ha sido destruida 81 veces y él pospuso la "explosión de la Tierra" por 30 años. Dijo que los seres humanos se están deteriorando y la Tierra es el basurero más grande del universo. Predicó que "Falun Gong" es la única religión ortodoxa por encima de todas las otras religiones; si practicas "Falun Gong", no te enfermarás ni encontrarás peligro. Incluso afirmó que la matanza de judíos por parte de Adolf Hitler fue el resultado de un cambio de los fenómenos astronómicos".

Asimismo, la Embajada destaca que en China hasta más de mil personas han muerto al ser creyentes de Falun Gong, pues por sus preceptos, se negaron a recibir tratamiento médico.

¿Y TODO ESTO ES CIERTO?

Ya hasta este punto, podría pensarse que la recomendación de la Embajada china de no asistir a este espectáculo está motivada también por razones políticas al señalar que Falun Gong está en contra del gobierno Chino.

Sin embargo, de acuerdo con Georgina Tovar, quien en 2018 tuvo la oportunidad de asistir al espectáculo y reseñarlo, advirtió que el show no sólo es malo y carente de calidad, también es "ultrapropagandístico" y en él se pueden ver situaciones tan random como esta.

"Durante el show te prohíben terminantemente sacar fotos(...). La verdad es que las animaciones que proyectan son horribles y los efectos chafísimas. Ahí te das cuenta que la prohibición de fotos y videos tal vez va por otro lado. Los músicos y bailarines son buenos, no se puede negar, pero no son de la calidad que te venden, definitivamente no de los mejores del mundo. Y el mensaje propagandístico se intensifica. Introducen escenas donde salen personajes representando al gobierno chino con unas chamarritas negras con la hoz y martillo comunistas en color rojo, y son "súper villanos". Pero de pronto aparece su Dios y los "cura" de las agresiones comunistas con un rayo poderoso como de ´La Rosa de Guadalupe'".

De hecho, la promesa del show en sus anuncios en YouTube que ya nos tienen hasta la coronilla es que con ellos podrás ver a China "antes del comunismo".

(Azucena Uribe)