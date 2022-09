El conductor del matutino Hoy, Raúl Araiza se ausentó por varios días del programa por lo que sus fans notaron que no había aparecido en pantalla hasta que decidió revelar que estaba llevando un tratamiento de rehabilitación.

El también conocido "Negro" Araiza reconoce que logró una importante recuperación a nivel emocional, aprovechará que hay días de asueto en México para regresar unos días a terapia de mantenimiento.

El actor reveló que regresará al centro donde se desintoxicó la primera vez, pues intentará llevar las cosas con calma, así lo expresó para el canal de YouTube Eden Dorantes.

De acuerdo con el actor y presentador, ahora, tendrá que seguir un estricto plan de trabajo para lidiar con sus adicciones y no recaer en las próximas semanas.

"Me voy solo (al centro de rehabilitación) y ha estar con mis rollos, mi onda. No soy muy clavado. Hacer ejercicio, estar bien, llevarme mi literatura, mis películas; me estoy disfrutando mucho, la verdad. Después de todo lo fuerte que estuvo, hay que aplicarlo", reveló Araiza a los medios de comunicación.

Aunque el conductor de Hoy no detalló cuánto tiempo estará de nuevo en la clínica para desintoxicarse de sus adicciones, dejó en claro que tiene planes para viajar con sus hijas con motivo de las fiestas decembrinas.

"Me guardé (en rehabilitación) y tengo tarea que hacer. Hoy tengo que (regresar) porque ahí hay especialmente terapias. Mi terapeuta está adentro también. Es un plan de estar trabajando. Ahorita hay cosas de doctor y hay que atenderlas", agregó.

El presentador también reveló que ha estado casi medio año sin una pareja sentimental, pero el se siente satisfecho con eso pues ha tenido tiempo para dedicárselo a si mismo y a su proceso recuperación.

El actor recordó que hace 10 años había ingresado a rehabilitación, pero en su momento no continuó con el proceso y terminó recayendo.

''Uno lo abandona y, en el caso mío y sin tanto choro con ustedes, fue soberbia y deshonestidad conmigo mismo'', dijo Araiza.