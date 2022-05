La cantante Yessica Becc asegura que la música es un regalo en todos sentidos, pero también reconoce que el mundo del entretenimiento no es tarea fácil.

"Estoy convencida de que el mundo del entretenimiento no es tarea fácil, pero siempre me he empapado de eventos sociales en los que siempre hay algo nuevo que aprender, he tenido la oportunidad de asistir a festivales de talla mundial en el mundo del espectáculo como el Coachella Music Festival en California, y de rodearme siempre de personalidades importantes en la música", señaló.

Becc se siente afortunada de poder hacer lo que más le gusta y de experimentar en diferentes áreas de la música.

"Me siento muy afortunada porque en todos los años que llevo en el mundo del espectáculo he tenido la oportunidad de experimentar en diferentes áreas, lo cual me ha llevado a conocer, aprender, desarrollar y encontrar cuál es el camino que más me interesa, así que aunque no me cierro a ninguna posibilidad, en este momento lo más importante para mí, es la parte musical, la cual estoy segura que les encantará, porque la hice con los productores, directores y escritores más talentosos y profesionales que pude haber encontrado para darle al público algo de calidad", expresó.

Becc está por comenzar una nueva etapa en su carrera artística, gracias a la mancuerna que hizo con Sebastián Martingaste, ex académico, por lo que en las próximas semanas estrenará una producción musical.

"Estoy muy emocionada, muy contenta por el trabajo que estamos haciendo, las canciones y la música que creamos Sebastián y una servidora están al nivel de cualquier artista internacional, ya estoy ansiosa por compartirlo con ustedes".

"LA MÚSICA ES UN REGALO EN TODOS SENTIDOS"

En esta nueva etapa, Becc sorprenderá al público con los temas que escribió al lado de Sebastián y Chama, quien ha sido productor de cantantes como Kalimba, los cuales están pensados para las nuevas generaciones.

"La música es un regalo en todos sentidos, ahora nos basamos en trabajos que han hecho cantantes nigerianos, estadounidenses y dj´s como Black Coffee que están realizando mezclas de R&B, urbano y electro con ritmos y sonidos africanos".

KATE DEL CASTILLO IMPACTA A SUS FANS CON SU CAMBIO FÍSICO TAN DRÁSTICO

¿QUIÉN ES YESSICA BECC?

Yessica ha tenido la oportunidad de explorar varias áreas del mundo artístico, como el modelaje en el que se ha desempeñado con éxito, trabajando para diferentes marcas internacionales, además de hacer actuaciones especiales para programas unitarios de Televisa.

Durante un tiempo vivió en Europa, donde conoció a grandes productores musicales y gente que la motivó a entrar de lleno en la música, por lo que su primer sencillo hace tres años y el segundo cobraron mayor relevancia, debido a que los grabó con Deezle, quien tiene en su haber, tres premios Grammy y ha trabajado con figuras internacionales como Nicki Minaj, Jennifer Lopez y Chris Brown, entre otros.

Finalmente, Yessica adelantó que para finales de junio tiene planeado filmar los videos de sus temas en Los Ángeles, y arrancará con una gira de presentaciones en México, Latinoamérica y Estados Unidos.

LOS GATOS SABEN SU NOMBRE, PERO NOS IGNORAN ¿POR QUÉ?

(Lérida Cabello)