Björk ha estrenado Atopos, la primera canción de su nuevo disco, Fossora. La islandesa había descrito que Atopos es una "buena introducción" al álbum, un "pasaporte" a ese mundo mágico y de "setas" que ha construido. Contiene un arreglo de seis clarinetes y un beat profundo que "perfora y cava el suelo y nos anida en él".

El título Atopos procede del griego y hace referencia a una persona "atípica" o inusual. También da nombre a un tipo de babosa terrestre carnívora. Sin embargo, Björk ha explicado que Atopos es simplemente una canción de amor, en la que se pregunta a sí misma cuestiones sobre la otra persona. Fossora, el décimo álbum de Björk, verá la luz el próximo 30 de septiembre.

Algunos datos sobre Björk

El nombre "Björk"

El nombre de la cantante significa "abedul" en islandés, y es uno de los árboles nativos más comunes en Islandia. Además, se pronuncia correctamente como "beyerk", y no "bee-york" como lo hace la mayoría de la gente.

Miedo a la televisión

Durante una entrevista en 1988, la cantante aseguró que su miedo de niña era la televisión. Esto se habría originado luego de que un poeta islandés interpretara los aparatos como saturadores de imágenes para el cerebro. Además, indicaba que le quitaban la capacidad de diferenciar el bien del mal a las personas. Posteriormente perdería ese miedo.

El significado de su tatuaje

Habrás notado que la artista tiene un tatuaje en su brazo izquierdo. Se trata de un Vegvísir o "poste guía". Proviene de un libro de magia islandés del siglo XVI llamado "Galdrabók". El símbolo de Björk representa la protección, algo así como un hechizo.

Todos somos bisexuales

En una entrevista, la islandesa aseguró que todo el mundo es bisexual en algún grado. Para ella, elegir entre hombres o mujeres era igual a elegir entre "pastel o helado".

La Isla Björk

Se trata de Elliðaey, una isla en la costa de Islandia que el gobierno decidió regalarle a la cantante en el año 2000, por su aporte a la visibilidad del país. Inicialmente la compositora iba a aceptar el regalo, pero terminó rechazándolo argumentando que perdería su privacidad.

El video censurado

En 1995, MTV prohibió la emisión del video "Army Of Me", dirigido por Michel Gondry. Esto debido al reciente bombardeo en Oklahoma. En una escena del video, Björk coloca una bomba en un museo de arte para despertar a su amante que yacía profundamente dormido en él.

La relación con la prensa

Un año después del lío con MTV, la cantante dejó de lado su imagen pacífica. Atacó a una reportera en el aeropuerto de Bangkok asegurando que la habían acosado durante todo el viaje. Además, la reportera habría preguntado al hijo de la artista "si era muy difícil tener a una cantante de pop como madre". Actualmente Sindri es periodista y padre, y tiene 33 años.

Escribiéndole a la reina

En 1992, Björk fue solicitada para escribir una canción para la reina del pop: Madonna. El resultado fue "Bedtime Story".

La única colaboración aceptada

Para 1994, eran muchos los artistas que quería colaborar con la islandesa en los Brit Awards. Ella solo aceptó a alguien: PJ Harvey. El resultado final fue un cover oscuro del clásico de The Rolling Stones: ´(I Can not Get No) Satisfaction´.

Flores para tu casi-asesino

En 1996, Ricardo López intentó asesinar a la cantante, enviando a su hogar una bomba de ácido sulfúrico. La policía logró interceptar el paquete, y Björk, a pesar de las intenciones, envió flores para la familia de Ricardo.

