El legado musical de Kurt Cobain, a 28 años de su muerte

Kurt Cobain dejó huella en los años 80´s marcando a una generación que evidencio todo el talento que poseía aquella estrella del underground lo que provocó que su música iniciara una guerra cultural, pero, no todo era miel sobre hojuelas, la fama provocó serios problemas dentro de la vida de Kurt.

¿QUIÉN FUE KURT COBAIN?

Kurt Donald Cobain nació en Aberdeen, Washington el 20 de febrero de 1967 en un pueblo pequeño que su principal fuente de ingresos era a través de la madera, tras las diferencias que había entre sus padres y que su matrimonio terminara en divorcio, el cantante mostró aptitudes artísticas entre ellas la capacidad de dibujar, crear sonidos a partir de cosas cotidianas y aprendió a tocar el piano de oído, uno de los instrumentos que más le gustaba era la batería.

Kurt Cobain heredó la pasión por la música de su mamá, Wendy Cobain, le enseñó canciones de The Beatles y The Monkees.

La separación de sus padres fue un parteaguas importante en la vida de Kurt Cobain, el cantante presenció las peleas que sus padres tenían, esto provocó que el intérprete de "Nirvana Smells Like Teen Spirit" se volviera más cauteloso y callado.

Kurt vivió en constante confusión por el divorcio de sus padres, ya que él no aceptaba la idea de verlos con alguien más, su madre saliendo con diferentes hombres mientras que su padre poco tiempo después volvió a casarse con una mujer que ya tenía dos hijos lo que provocó que su padre dejara de ver por él.

Al no tener la atención de sus padres, Kurt Cobain se volvió rebelde y teniendo bajas calificaciones, consumió marihuana para llamar la atención.

Los primeros acercamientos de Kurt Cobain con la música fueron después de que le regalarán su primera guitarra, gracias a ello pudo expresar sus sentimientos, el musico jamás imaginó que las letras de su canciones impactaría a la sociedad y se convertiría en fuente de inspiración de otros artistas.

Cuando Kurt estaba estudiando el noveno año de high school conoció a Bas Osbourne quién tenía una pequeña banda musical llamada "The Melvins" y ahí fue que poco a poco se introdujo al mundo música.

LA MÚSICA EN LA VIDA DE KURT

Kurt Cobain ya tenía antecedentes de la música, Bas Osbourne fue la persona quién lo introdujo en el género musical punk un género visceral en una época muy frágil lo que provocó que la vida de Kurt girara entorno a él.

Fue a los 17 años que Kurt inició como tal su pasión por la música dedicándole el mayor tiempo dejando atrás sus estudios, noticia que no le agrado a su madre de tal forma que lo corrió de casa poniéndole un fin a la relación madre e hijo. Al quedar solo vagando por las calles sin un lugar al que ir, un amigo le ofreció quedarse en su casa sin saber qué le cambiaría su vida.

Krist Anthony Novoselic fueron compañeros de escuela, posteriormente, le dio asilo en su casa, a Krist también le gustaba la música él se dedicaba a tocar el bajo así poco a poco crearon su propia banda llamada "Nirvana" en donde Kurt se dedicaba a tocar la guitarra y a cantar mientras que Krist tocaba el bajo.

Pero Kurt no solamente era un miembro más sino también aportaba la visión artística dando a notar sus dotes de líder, destacando en su disciplina al ser constante en los ensayos y su amor por la música, al componer sus propias canciones.

Si bien en la escuela no era un alumno sobresaliente al estar en Nirvana destacó por ser una persona exigente pues quería música de calidad, su vida podía ser un desastre, pero al tratarse de la música su perspectiva era clara.

Tracy Marander fue el primer amor de Kurt teniendo los mismos gustos musicales fue que hicieron click, al poco tiempo de estar saliendo decidieron vivir juntos, Tracy significaba mucho en la vida de Kurt ya que fue su apoyo mientras su familia le había dado la espalda.

Nirvana al inicio tocaba para pequeñas reuniones escolares, posteriormente fue haciéndose más conocido a ese punto quería llegar Kurt, pero había un pequeño detalle, para lograr que la banda fuera reconocida tenían que grabar un demo que tenía un costo elevado el cual la banda no contaba con el dinero.

Fue así como Kurt decidió meterse a trabajar como conserje para invertir y realizar su propio demo, en 1988, Nirvana registró su primer demo con Jack Endino en los estudios Reciprocal Recording, en Seattle.

Jack Endino vio el potencial que tenía Nirvana, el productor le pasó los datos de la banda a Jonathan Poneman y fue así como consiguió el primer contrato con SUB POP ofreciéndole grabar un sencillo de la mejor canción que tuvieran.

"Bleach" fue lanzado en 1989, Kurt se sentía orgulloso de que por fin su sueño poco a poco se hacía realidad escuchando sus canciones en la radio y además convirtiéndose en uno de los discos favoritos de la época.

En ese entonces Seattle se convirtió en un lugar con nuevos sonidos uno de los más populares al momento que lanzaron "Bleach" era el "Grunch", un género musical fuerte a lo que Nirvana lo consideraron una banda del género "Grunch" siendo un éxito total en aquel pueblo, sin embargo, Nirvana iba por más buscando la forma de expandirse.

En el año que se lanzó "Bleach" realizaron una pequeña gira para darse a conocer, por primera vez la banda salió de gira por seis meses por todo Europa sin imaginar que ya eran todas unas estrellas de rock.

En esta primera gira fue cuando Kurt se dio cuenta que la vida de un cantante no sería fácil, desarrollando algunos problemas de estómago y este empeoraba cada vez que hacían fiestas.

Si bien fue agotador y desgastante la primera gira rindió frutos pues cada vez que hacían una presentación hacían soul out, a medida que crecía sus éxitos Kurt no se veía del todo bien, en su concierto número 32, Cobain sufrió una crisis nerviosa lo que provocó que se subiera a una columna de 10 metros gritando que se iba a matar, fue cuando preocupó a los demás integrantes de la banda provocando que dejaran de tocar para ayudar a Kurt.

LAS DROGAS DESTRUYERON A KURT COBAIN

Kurt buscaba formas de terminar con su dolor, desde pequeño comenzó a consumir marihuana y ácidos, cuando Nirvana llegó a ser un éxito él no sabía cómo manejar la presión social así que no solamente el crear música fue su escape, sino también empezó a probar la heroína.

En aquel entonces se sabía que la heroína era consumida por bastantes músicos, Cobain se encontraba en una constante lucha interna entre su depresión, pero también su adicción a las drogas a su vez sobrellevando lo demandante que era su carrera.

EL IMPACTO DE NIRVANA EN LA MÚSICA

En 1991 Nirvana consiguió un contrato jugoso con una poderosa agencia llamada DGC Records lo cual provocó que buscaran a un baterista, Dave Grohl fue seleccionado para formar parte de Nirvana dándole ese plus y sonido característico de la banda.

Dave logró acoplarse rápidamente a la banda tocando tan fuerte y tan melódicamente los temas que Kurt componía completando a Nirvana lo que provocó que grabaran su primer álbum en ese mismo año, sin estar conscientes del impacto que tendría "Nevermind" y cómo este afectarían a Kurt.

En aquel entonces las Kurt supo reflejar en sus canciones lo que una generación sentía "Smells like teen spirit" tuvo un éxito impresionante colocándose como una de las canciones favoritas del público, lograron convertirse en los número uno la radio y la televisión. El impacto de la canción no solo se vio reflejado en la letra sino también en su videoclip en donde se muestra una ceremonia de la escuela celebrada en el infierno, animadoras portando símbolos anarquistas en el pecho y después todos empiezan a bailar, Kurt a parecer a mitad del video "bailando" y destrozando su guitarra.

"Smells like teen spirit" se convirtió en todo un éxito en la cadena de televisión MTV su disco "Nevermind" logró desbancar a Michael Jackson del número uno de los artistas un logro impresionante en tampoco tiempo al formar su banda.

La gente no sólo imitaba el estilo de Nirvana sino también de Kurt convirtiéndose en un ídolo para muchos, Kurt demostraba mucho carisma por ello era querido y admirado por la gente.

EL AMOR EN LA VIDA DE KURT

Mientras Nirvana se encontraba en su pleno apogeo, Kurt a su vez encontró nuevamente el amor esta vez con la cantante del grupo punk "Cold kornílov", Courtney Love, la pareja compartía los mismos gustos musicales y además, sus historias de vida eran muy similares.

Al ser muy semejantes incitaban a ser destructivos, cuando comenzaban a salir Kurt y Courtney aumentaban sus consumos en las drogas poco a poco se veía en su físico como se estaban desgastando, sin embargo, aun con todos esos problemas lograron comprometerse a finales de 1991.

Al momento que los medios de comunicación se enteraron de este sorprendente compromiso de ambos cantantes, comenzaron a seguirlos sin tener vida privada y su vida poco a poco su vida fue siendo de dominio público.

Llegaron a ser el "Rey" y la "Reina de la música alternativa" imponiendo modas musicales y en la forma de vestir, al ser un foco muy fuerte de atención Kurt no se sentía cómodo con su propia fama, fue en enero de 1992 que surgieron problemas.

Nirvana se tenía que presentar en un programa llamado "Saturday night live", Kurt era muy fan de él y por consiguiente quería que todo saliera a la perfección, pero fueron tantos sus nervios y emoción que provocó todo lo contrario.

Minutos antes que empezara el programa Kurt comenzó a vomitar, afortunadamente al subir al escenario consiguió recuperarse, pero detrás de cámaras se podía ver a un Kurt drogado totalmente destruido.

Al día siguiente de la presentación en dicho espectáculo su pareja Courtney lo encontró tirado en la habitación del hotel y al lado de él jeringas con heroína, Courtney trato de reanimarlo dándole los primeros auxilios.

Kurt ya no se veía feliz como al inicio de la banda se le mostraba, sin saber que lo peor aún estaba por llegar.

En enero de 1992, llegó una buena noticia en la vida de ambos, Courtney estaba embarazada, la pareja tuvo que dejar las drogas por el bien de su hija, aunque para Kurt fue muy difícil que a través de ayuda logró dejar las drogas por un corto tiempo.

Su hija llamada Frances nació el 18 de agosto de 1992 a pesar de que Kurt estaba emocionado por la llegada de su hija, una revista llamada "Vanity fair" desató la polémica entre ambos al señalar a Courtney como una madre drogadicta que durante su embarazo consumía drogas.

El departamento de servicios sociales de Los Ángeles tomó cartas sobre el asunto e inició una investigación para aclarar ese rumor que ponía en riesgo la vida de la pequeña Frances, dentro de la investigación provoco que le arrebataran a su hija y Kurt volvió a caer en depresión refugiándose en las drogas.

Durante siete meses de constantes altibajos tratando de recuperar a su hija y un duro proceso ante las autoridades lograron conseguir la custodia de Frances, aunque Kurt ya no era el mismo de antes.

Los medios de comunicación aseguraban que la hija de Kurt tenía dependencia hacia las drogas porque "su mamá se drogó durante el embarazo", para Kurt y Courtney era importante volver a consolidarse como familia dando un buen ejemplo, es por ello por lo que posaron para la revista "SPIN" en la que aceptaron una entrevista aclarando todos los rumores.

Fue entonces que los admiradores se dieron cuenta que Kurt era feliz a lado de su familia.

Después de que Nirvana lanzó su disco "In utero" la MTV ofreció grabar un concierto acústico para el programa "Ampliar", fue lo que declaró a Kurt como su triunfo ya que dicho programa se dedicaba para puros cantautores, el programa lo tomo muy en serio y dieron muy buenos resultados.

A sus 26 años Kurt ya había vivido cuadros de depresión y fuertes caídas en las drogas, no le ayudaba su fama. A comienzos de los 90's Nirvana era uno de los grupos más importantes a nivel mundial, su tercer álbum "In útero" vendió alrededor de 5 millones de copias, sin embargo, Kurt seguía cayendo en el abismo.

El centro de atención para Kurt era la heroína, en 1993 Nirvana volvió a salir de gira para promocionar "In útero" el éxito que alcanzaron era brutal lo que le provocaba a Kurt un constante miedo y se refugiaba en la heroína, la utilizaba para aguantar los conciertos.

Fue entonces el 2 de marzo de 1994 en donde se hospedaba en un hotel en Roma para un merecido descanso, en donde no sabía lo que pasaría con su vida.

Courtney lo encontró en la habitación tirado a lado de la cama con mucha sangre en la nariz, en esa ocasión Kurt ingirió muchas pastillas que le provocaron un coma, los médicos manifestaron que se había tomado entre 50 y 60 pastillas de Rohipnol.

Pero al parecer Kurt ya tenía todo planeado pues había dejado una carta de suicidio de al menos tres páginas, sin embargo, Kurt estuvo en coma aproximadamente 20 horas, algunos medios de comunicación ya daban por muerto a Cobain por sobredosis.

Nirvana en apoyo a Kurt y su salud, canceló los conciertos que estaban agendados, a pesar de este espantoso acontecimiento en la vida de Kurt siguió consumiendo heroína a pasos gigantescos a pesar de que Courtney le prohibiera consumir sustancias tóxicas en la casa y frente a su hija, lo que a Kurt no le importo y buscaba la forma de seguir drogándose.

Varias ocasiones intentaron internar a Cobain en rehabilitación, pero poco a poco estaba perdiendo la batalla sin tener éxito alguno.

El 5 de abril, fue hallado el cuerpo de Kurt Cobain en su casa del lago de Washington con un disparo en la cabeza y nuevamente con una nota de suicidio, el informe forense dio a conocer que su cuerpo estaba lleno de heroína.

La industria musical estaba anonadada ante la muerte de Kurt Cobain, una joven promesa de la música alternativa, su esposa Courtney estaba destruida ante el suicidio de su esposo.

CLUB DE LOS 27

El "Club de los 27" es conocido por celebridades que fallecieron a los 27 años de edad, en su mayoría son muertes trágicas. El término surgió a finales de los años sesenta y principios de los setentas con el surgimiento de nuevos movimientos musicales.

El artista que le dio nombre a este club fue Brian Jones, ex integrante de The Rolling Stones quien fue encontrado muerto en su alberca en 1969 posteriormente el 3 de octubre de 1970 la cantante Janis Joplin falleció de una sobredosis, el cantante de The Doors Jim Morrison inesperadamente falleció a los 27 años, sumándose al "Club de los 27".

Fue así como se creó un mito sobre las muertes de personajes de la industria musical a los 27 años, desafortunadamente Kurt Cobain forma parte del "Club de los 27".

En entrevista para YoSoiTú, el youtuber Mauricio Cadena de "Lado B" comento qué Cobain siempre intento buscar un refugio en la música a modo de depuración por todo lo que tenía adentro, sin embargo, no tuvo éxito teniendo un final desagradable.

Kurt Cobain fue un alma torturada que intentó buscar refugio y consuelo escribiendo música. Derrochó su alma en sus canciones, buscando una catarsis. Desafortunadamente no lo consiguió porque tanta fama lo enajeno más de lo que estaba y lo llevó, literalmente, al punto de quiebre.

Del mismo modo nos compartió acerca de Nirvana manifestó era una banda que lo tenía todo para llegar más lejos, llevándole al público una nueva propuesta musical que tanto hacía falta.

Fue una banda que estuvo en el momento adecuado en el lugar adecuado. Capitalizó de todo el movimiento alternativo/underground que se gestó por varios años, haciendo una versión más accesible y digerible de ese movimiento, llevándole al público una propuesta alternativa -pero no radical- que tanta falta les hacía a los jóvenes.

(Karen Manjarrez)