Maximiliano Camacho es el único hijo de la actriz Rebecca Jones, que permanece hospitalizada por una deficiencia pulmonar.

Alejandro Camacho y Rebecca Jones mantuvieron, por casi 26 años de matrimonio, el deseo de ser padres, sin embargo, fue un sueño que no sería nada fácil de cumplir. La pareja sufrió la pérdida de su primera hija y por el tiempo de progreso del embarazo fue muy doloroso para ambos padres.

Rebecca acudió con especialista para pagar un tratamiento de cerclaje, que le ayudaría a evitar que el cuello uterino se abrierá prematuramente y evitar la irrupción del embarazo.

Fue entonces que Maximiliano Camacho nació en el año 1989, por lo que actualmente tiene 33 años de edad.

Maximiliano Camacho ha preferido mantenerse alejado de los reflectores y vive en Estados Unidos. Se sabe que estudió música en una escuela de Nueva York y que se desempeña como DJ, de ahí que esté enfocado en diferentes proyectos de música electrónica.

Por ello, se podría decir que el primogénito de Rebecca Jones, en lugar de decantarse por la actuación, eligió el camino de la música.

Dentro de sus apariciones públicas, en 2013 el músico apareció junto a sus papás disfrutando de una divertida cena en un restaurante de la Ciudad de México.

Sin embargo, los padres de Maximiliano anunciaron su separación en 2011. Recientemente, la actriz habló con total transparencia de su divorcio y afirmó que no mantenía contacto con su ex esposo.

"Siempre que me preguntan que si lo veo, que si nos frecuentamos, yo digo: 'pues para eso nos divorciamos (para no verse)' No se borran (los 26 años de matrimonio), cada segundo de tu vida te conforma, pero no quiere decir que te quede estancado ahí", dijo

