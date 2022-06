Luego de que fuera acusado Jorge "Coco" Levy, hijo de Talina Fernández por la actriz Danna Ponce de abuso sexual, muchos se han preguntado quién es él, pues hasta el momento se había mantenido fuera del ojo de huracán.

¿QUIÉN ES "COCO" LEVY?

Jorge Levy mejor conocido como "Coco" Levy, proveniente de una familia que ha destacado en la industria del entretenimiento, pues se ha desempeñado Levy como productor de cine.

Él es uno de los tres hijos de la popular conductora Talina Fernández, la "Dama del buen decir".

Originario de la Ciudad de México, "Coco" Levy y su hermano Pato crecieron en los foros de televisión, según ha contado la propia Talina Fernández en algunas entrevistas de televisión.

"Mis hijos estaban chiquitos y hacía programas en canal 8 y llevaba a mis tres chiquitos", dijo Talina Fernández en una entrevista.

También, hay que mencionar que es hermano de la fallecida actriz y conductora Mariana Levy, cuya muerte cimbró el medio del espectáculo y se dijo en su momento que habría quedado como responsable de la herencia de su fallecida hermana.

En la polémica por la herencia de Mariana Levy, su sobrina María Levy solicitó a un juez que su tío "Coco" Levy entregara cuentas claras de cómo se había manejado el dinero que dejó como herencia la actriz.

"Coco" Levy es uno de los productores de la compañía Videocine, una de las más grandes distribuidoras de cine mexicano que ha colocado diversos éxitos taquilleros.

¿QUÉ DIJO DANNA PONCE SOBRE "COCO" LEVY?

Ponce contó que en busca de trabajo como actriz en Videocine, sostuvo una cita con Coco Levy, cita en donde le tocó los senos y la besó sin su consentimiento, ante lo sucedido ella no supo qué hacer, se paralizó.

"Me dijo un ejemplo también de cómo poder conquistar a un productor, se desabrochó primero el cinturón, el zipper, y se quedó sentado así... lo primero que pasaba por mi mente era ´¿qué, ahora se la tengo que chupar, o qué sigue?´, perdón, pero la imagen que tenía era la de mi boca en su pene", relató.

"Me paralicé, no pude decir nada, y el señor se paró, caminó atrás de mí, las sillas tienen recarga brazos y lo que hizo fue agarrarme por detrás y tocarme los senos y me dio un beso en la comisura (de los labios)", confesó.

Hace unas horas, Danna Ponce publicó la denuncia levantada en contra de Levy.

"DENUNCIA CONTRA COCO LEVY LEVANTADA. No tengo miedo del ataque, de incredibilidad, ni siquiera de Coco. Gracias por el apoyo y difusión a todes y en especial a los medios por darme voz. Gracias a el MP de Álvaro Obregón que me dieron todo el apoyo y eficacia para proceder. Lo que quiero es cárcel para Coco Levy. Sigan ayudando a compartir", dice la publicación de la actriz de 22 años.

"COCO" LEVY LE RESPONDE

"Soy Coco Levy y como saben, quienes me conocen, siempre me he conducido con respeto y dignidad hacia todas las personas como me enseñó mi mamá y como yo he educado a mis hijas", comenzó asegurando el productor en un video.

"Ayer, una persona hizo acusaciones absolutamente falsas en un intento por afectar la imagen que he construido durante toda una vida. Afortunadamente mi reputación es producto de 40 años de trabajo duro y conducta intachable. La fortaleza en cientos de productoras, directoras, actrices, amigas, amigos y colegas que generosamente me han honrado con su confianza, les agradezco a ellos por hacerme fuerte en este momento", aseveró Levy.

Al público les comparto que voy a iniciar acciones legales para defenderme y que la verdad se imponga sobre la calumnia. Confío en que mi defensa no restará en lo más mínimo la credibilidad de las víctimas, las víctimas verdaderas que se atreven a denunciar la violencia en su contra. Confío en que pronto se cierre este capítulo porque la mentira no debe ocupar el tiempo de una persona honesta y la calumnia tampoco debería ser un camino a la fama