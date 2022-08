Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa sigue dando de qué hablar, ahora le sirvió de inspiración a La Adictiva para que hiciera el narcocorrido "JGL".

En esta ocasión, la banda de regional mexicano dejó de lado su lado romántico para hablar de la vida e influencia de "El Chapo", así como de sus hijos, quienes crecieron y lo relevaron.

En el tema titulado "JGL", que se inspira en las iniciales del capo, la banda se acompaña de Luis R. Conriquez para cantar una composición de Geovani Cabrera y Kike Torres que ya ha alcanzado más de 78 millones de reproducciones en Spotify, y ya superó las 25 millones de visualizaciones del video oficial desde que se subió en febrero pasado.

"EL CHAPO" GUZMÁN INSPIRA NARCOCORRIDO A LA ADICTIVA

"Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido, la capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos", dice el primer verso del narcocorrido haciendo alusión a la ciudad en donde todo comenzó y en la misma que fue filmado en video, Mazatlán, bajo la dirección de Daniel Ríos para Safari Films.

Otra de las estrofas de la canción dice:

"Del culiacanazo no hablaremos porque no está permitido. Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo. De la montaña llegan los cheques y todos vienen firmados por JGL.

El tema que ha ocupado las listas de reproducción en México, Guatemala, Ecuador, Honduras y Nicaragua, también hace referencia a su presente en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.

"Allá en la sierra lo recuerdan con cariño. Aquí manda al señor de la tuna, así el ´Chapo´ esté en Culiacán, Nueva York o la Luna".

(Lérida Cabello)