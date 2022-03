"El carnal de las estrellas": ¿Molotov le dedicó esta canción a Luis de Llano?

Mejor ya no digo, me muero del asco Como cuando miro al señor Velasco De sólo pensarlo mi cuero se enchina, me pone la piel como de una gallina No quieres saberlo ni te lo imaginas lo que esta persona hace con tu vagina, dice la canción. Si en Siempre en Domingo, les gusta tu pelo Y viene el carnal a ofrecerte dinero No te lo tomes tan a la ligera Porque le gusta tu pedorrera Le pone a Thalía, y a Paulina Rubio Le pone a Magneto y a los de Mercurio Te ofrece la fama como a Luis Miguel, pero antes tendrás que acostarte con él, dice la canción.