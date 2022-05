Existen personas en el mundo que no se identifican con el género que se les asignó al nacer, por lo que tiempo después se reconocen como transgénero, porque su sexo no coincide con cómo se siente la persona.

Tal es el caso de estos famosos que aceptaron la transición de sus hijos, apoyándolos incondicionalmente con su decisión, mostrándose abiertos para luchar por sus derechos y la aceptación de la sociedad.

EL APOYO INCONDICIONAL DE FAMOSOS A SUS HIJOS TRANS

KARINA y XANDER

La cantante venezolana Karina anunció hace varios años a través de sus redes sociales que su hija Hannah había dado el primer paso hacía la “transición formal y física” para que su cuerpo pasara a ser el de un niño.

Xander antes llamada Hannah, era la hija menor de la intérprete que desde los 10 años comenzó un proceso de transición para convertirse en hombre. En su momento, generó gran polémica esta decisión, pero tres años después, Karina anunció que su hijo iniciaría un tratamiento “irreversible” para reasignar su sexo en el 2019.

Como parte de dicho proceso, en el 2020 decidieron congelar sus óvulos, con la finalidad de que pueda convertirse en padre en un futuro, si así lo desea.

“Como mujer ya no va a funcionar, ya no va a producir esos óvulos (…) Eventualmente, me imagino que va a querer ser papá un día”, señaló la cantante en una entrevista.

El adolescente ya está completamente cambiado y Karina frecuentemente aplaude la apariencia de su hijo y lo orgullosa que se siente por la decisión que tomó a su corta edad.

CHARLIZE THERON Y JACKSON

La actriz tiene dos hijas: Jackson, adoptada en 2012, y August, a quien adoptó en 2015. Al principio Charlize presentó a su primogénita como niño, pero en 2019 declaró que Jackson descubrió que era transgénero cuando tenía solo tres años. “Nacieron como son… y cómo quieren ser, no es mi decisión. Mi trabajo como mamá es celebrarlas, amarlas y que tengan todo lo que necesitan para ser quienes ellas deseen ser. Y haré todo lo que esté en mi mano para mis hijas tengan ese derecho”.

Tras salir a la luz diversas fotografías de Jackson, hijo de Charlize, vestido de mujer confirmó que su hijo adoptado de 7 años se identifica como mujer, y ella como madre lo apoya en su decisión.

“No me toca a mí decidir quiénes quieren ser. También pensé que ella era un niño. Hasta que me miró cuando tenía tres años y dijo: ‘¡No soy un niño!”.

CHER Y CHAZ

A muy temprana edad, Chastity, entonces hija de Cher, creía que era lesbiana. Años más tarde descubrió que era un poco más complicado que eso. Luego darse cuenta de que quería vivir siendo hombre hizo la transición de mujer a hombre en 2010, encontrando su felicidad.

En el documental “Becoming Chaz”, el hijo de Cher y Sonny Bono mostró públicamente su transición, la cual comenzó en 2009, después de su cumpleaños número 40, cambiándose el nombre de Chastity a Chaz. Aunque Cher siempre lo apoyó confesó que en un inicio fue difícil aceptar el cambio, pero con el tiempo se volvieron más unidos.

A diferencia de otros famosos que tienen hijos transgénero, el apoyo de Cher y Sony no fu de inmediato, pues reconocen que la aceptación no fue un camino fácil, pero finalmente Chaz Bono completó su transición para convertirse en escritor y defensor de los derechos LGBTQ.

ANGELINA JOLIE Y SHILOH

Shiloh, la primera hija biológica de Angelina Jolie y Brad Pitt nació en 2006 y cuando creció manifestó sus deseos de ser tratada como niño desde pequeña, cambiando su nombre a John.

Shiloh Jolie Pitt comenzó en abril de 2019 un tratamiento hormonal para cambiar de género. Desde que era muy joven le dijo a su mamá que se sentía como hombre, y le pidió permiso para vestirse como niño. Sin embargo, con el paso de los años, esta situación cambió y se mostró ante la prensa con un look más femenino.

“Ella solo quiere llamarse John o Peter. Entonces es una cosa de Peter Pan. Así que tenemos que llamarla John”, expresó Angelina. Lo que nunca se pudo confirmar es si había cambiado el nombre en el registro oficial o si solamente era algo que se realizaba dentro de su hogar.

Tras años de cuestionar la sexualidad de la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, el caso de Shiloh es el de una persona cuyos gustos han cambiado con el tiempo, pues sus padres en ningún momento afirmaron que fuera un “niño trans”, aunque algunos pretendían tomarla como referente en ese sentido.

ANNETTE BENING Y WARREN BEATTY

Annette Bening y Warren Beatty son padres de Stephen Ira, quien se declaró transexual cuando tenía 14 años. Se dice que al principio Annette y Warren no lo apoyaban en su transición, pero finalmente, Stephen se convirtió en escritor y archivista por los derechos trans.

CINDY BARSHOP

La protagonista de The Real Housewives of New York City confesó que su hijo Jesse es transgénero, por lo que ha manifestado su apoyo a la comunidad cuando surgen opiniones que podrían ser consideradas transfóbicas.

“Los niños trans conocen su identidad. No se trata de sexualidad y eso es lo más importante. Porque la gente dice: ‘Bueno, ¿cómo lo saben?’ Es un cambio de identidad, no una sexualidad”, declaró en una entrevista.

De acuerdo con el portal, Piscología Online no se conoce el por qué una persona no se siente identificada con el sexo que nació. Se han investigado distintos factores que podrían intervenir en esa no concordancia entre el sexo y el género. Algunos de estos factores serían las hormonas, la cultura, el ambiente y los genes.

(Lérida Cabello)