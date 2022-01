El antes y después de Germán Ortega tras su injerto de cabello

Germán Ortega comenta que se siente "de pelos" después de que se sometió a un procedimiento estético de injerto de cabello, el cual compartió en su cuenta de Instagram, para que sus seguidores vieran por lo que tuvo que atravesar.

EL ANTES Y DESPUÉS DE GERMÁN ORTEGA

El comediante primero sorprendió a muchos hace unos días, cuando hizo una transmisión en vivo desde una clínica en la que se encontraba llenando un expediente, en ese momento explico que quería implantarse cabello en su calvicie frontal.

Pues les comparto que me animé a injertar cabello y esperen a ver los resultados. Yo estoy muy animado porque ya he visto los resultados en varios amigos y créanme que es impresionante el cambio, escribió en su publicación.

"Ahora sí que me la pelan", expresó en el video, mientras que escribió al publicarlo: "Segunda parte de mi implantación de cabello y en la segunda foto se ve cómo quedé de atrás, de ahí me extraen folículos para implantar o injertar en frente. Gracias, Gracias, Gracias".

GERMÁN ORTEGA DESPUÉS DEL INJERTO DE CABELLO

Tras el injerto de cabello, el actor presento hinchazón en la cabeza y en los ojos, debido al procedimiento y aunque comentó que si sentía algo de molestia y estrés, era normal y nada de gravedad.

Tengo un estrés porque me quitaron cabello, se me inflamó la frente, y buen ya bajo, y el efecto de la anestesia baja y si pueden notar ahorita mis ojos, se me están inflamando, esto es como dato de todo el proceso de lo que pasa en el proceso, es normal, pero por esto debo de estar guardado unos días, pero el resultado va a ser increíble, y ahorita estoy tomando medicamentos y yo creo que la inflamación baja mañana..., explicó.

SE SIENTE "DE PELOS"

Ya en el día 12, Germán compartió otro video de cómo va creciendo el cabello en las zonas donde se puso el injerto, además en otros videos posteriores, reitero que tiene que cuidar mucho de la zona operada para que todo siga resultado bien.

"¿Que cómo me siento?...DE PELOS!!! (SIC)", expresó.

(Imelda Téllez)