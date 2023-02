¿Quién pierde más las exhibidoras o el multipremiado "Pinocho" de Del Toro?

Será el domingo 12 de marzo cuando se lleve a cabo la 95 entrega del Oscar, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, el máximo galardón que año con año entrega la Industria Cinematográfica y que es referente en todo el mundo para reconocer a lo mejor del celuloide.

Luego de la pandemia, la entrega del Oscar retoma este 2023 la espectacularidad que acostumbra año con año, de hecho las nominaciones regresaron a la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas. Por supuesto vuelve la acostumbrada alfombra roja por la que desfilan todos los nominados e infinidad de estrellas del mundo de la farándula donde ya es un referente para que los diseñadores internacionales y joyeros, vistan y presten sus joyas, pues sin duda alguna es un evento donde los ojos del mundo están puestos.

LOS REQUISITOS PARA PODER SER NOMINADA

Para que una película pueda estar nominada al Oscar debe cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:

-Duración: al menos 40 minutos de metraje.

-Tiempo y lugar: al menos una semana en cartelera en uno de los grandes cines de la ciudad de Los Ángeles.

-Lanzamiento: las películas deben ser estrenadas antes del 31 de diciembre del año anterior a la ceremonia de los Oscar. La película extranjera tiene que haber sido estrenada primero en su país y luego en Estados Unidos, con subtítulos en inglés.

-Exclusividad para cines: La película tiene que haber sido estrenada primero en cines antes de cualquier otro formato o plataforma.

-Los nominados: la elección de los nominados corresponde a cada gremio, es decir guionistas votan por guionistas, actores por actores, y entre todos votan por elegir a las mejores cintas para competir por la estatuilla.

PREDICCIONES DE LINET PUENTE EXPERTA EN CINE

Son contadas los periodistas en México especializados en el séptimo arte entre los que podemos destacar a Susana Moscatel, Oscar Uriel, Esteban Macías, Carlos Gómez Hiniesta y Linet Puente quien forma parte del equipo de Ventaneando y que desde hace ya una década ha dedicado su carrera al cine y por supuesto a la cobertura presencial de la entrega de la estatuilla.

La periodista Linet Puente, habló para este columnista, sobre las expectativas que hay para este año en la entrega del Oscar y por supuesto, como experta en la materia, cuáles son según su experiencia los posibles ganadores del galardón.

"PINOCHO DE DEL TORO, LA GANADORA ABSOLUTA"

Nuevamente consigue una nominación el tapatio Guillermo del Toro, con su cinta "Pinocho" en la categoría de Mejor Película Animada. El Director hace una interesante propuesta de la conocida historia, recurriendo al stop-motion y tendrá que enfrentarse a cuatro producciones más para lograr la estatuilla.

-Es una versión muy especial -comenta la conductora- que se pudo ver en plataformas y en algunos cines, los que consiguió Guillermo del Toro de manera gratuita. Compitiendo con títulos como: "Turning Red", "Gato Con Botas: el Último Deseo", "The sea Beast" y "Marcel the Shell with Shoes". Honestamente no va a pasar nada con ellas porque el premio es para Guillermo del Toro, está cantado. Ha ganado todo hasta el momento: Los Critics Choice Awards, los Golden Globes, está nominado al BAFTA, que se entrega el 19 de febrero, se va a llevar todos los premios de la temporada, será el gran ganador.

EL PLEITO ENTRE EXHIBIDORES Y NETFLIX

¿Cuál es la historia de por qué Pinocho no se estrenó en las salas comerciales?

-Sigue siendo el pleito entre las exhibidoras y Netflix. Sucedió ya con el estreno de "Roma", de Alfonso Cuarón. Alejandro González Iñarritu logró un acuerdo con Cinépolis para exhibir "Bardo". Han sido muy herméticos para explicar qué fue lo que pasó y cómo fue que Iñárritu logró que Cinépolis accediera a que "Bardo" se pudiera exhibir. Lo que piden los exhibidores es que la película esté durante 90 días a su disposición para que ellos la puedan presentar por todo el país, si la cinta se estrena en plataformas la gente ya no va al cine. Del Toro cerró varias alianzas con diversas salas exhibidoras, pero luego de que Cinemex cancelara el estreno ya programado, "Pinocho" se presentó de manera gratuita, para luego ser estrenada en Netflix. Ahora, si "Pinocho" va a ser la gran ganadora ¿ustedes quién creen que saldrá perdiendo además del público?

OTROS DOS MEXICANOS POR EL OSCAR

-Otro mexicano que está nominado es Alfonso Cuarón por un cortometraje ítalo norteamericana que se llama "Le Pupille". Con una duración de 37 minutos, la pueden encontrar a través de Disney Plus es una historia navideña de un grupo de niñas que asisten a una escuela católica en donde se preparan para tener una de las celebraciones más tristes y complicadas que han vivido debido a los conflictos bélicos que hay en su país.

BARDO APENAS CON UNA NOMINACIÓN

Refiere Linet Puente que "Bardo", de Iñárritu apenas alvanzó una nominación en la categoría de Mejor Fotografía...

-Es un gran trabajo, yo incluso la hubiera nominado a la Edición de sonido que de nueva cuenta es de Martín Hernández, pero no se nominó. Tampoco logró colocarse dentro de las nominadas a Mejor Película Internacional . Es una película que bajo mi punto de vista se enreda demasiado. Quiso contar muchas historias en una sola, como lo logró en "Amores Perros". Va de un lado a otro. Es pretenciosa y muy, pero muy, larga. La crítica no tuvo términos medios, unos la amaron y otros la odiaron. En esta película lamentablemente perdimos a Iñárritu.

PELÍCULA EXTRANJERA GANARÁ "ARGENTINA 1985"

Esta cinta aborda el drama sobre un grupo de abogados que lleva el juico a los responsables de la dictadura en aquel país.

-"Argentina 1985" es un gran filme. Nuevamente Ricardo Darín como protagonista y como productor, un colega nuestro, también periodista de cine Axel Kuschevatzky, que ya tiene un Oscar por "El Secreto de sus Ojos". Si gana Argentina sería el tercer Oscar que se lleva este país porque han hecho grandes producciones. Hay que decírselo de corazón, es un buen trabajo y merece el premio.

MEJOR PELÍCULA UN PREMIO DIVIDIDO

Linet Puente asegura que está nominación es una de las más reñidas.

-Está reñida la nominación. "Los Espíritus de la Isla" ganó el Globo de Oro, pero otra que también ha ganado importantes reconocimientos es "Los Fabelman" de Spielberg, que se autoretrata en la historia. Hay una tercera película que es complicada pero muy bien realizada: "Todo, en todas partes, al mismo tiempo", para verla hay que poner mucha atención y descubrirán muchas cosas. Es una joya de película, tiene un guión espectacular, tiene una dirección brutal, las actuaciones son inmejorables, yo creo que cualquiera de las tres puede ganar.

Y de una de estas tres cintas, "Todo, en todas partes, al mismo tiempo" puede salir la ganadora a mejor actriz. Pero también esta Cate Blanchett, que es hace a esta directora de orquesta maravillosa en "Tàr". Yo se lo daría a Blanchett.

Y PARA EL MEJOR ACTOR

Indudablemente, según opina Puente Castro, el premio a mejor actor es para...

-Brendan Fraser por "La Ballena". Para interpretar a este personaje el actor tuvo que aumnentar de peso a 200 kilos. Un hombre oscuro, deprimido, que está atravesando por un mal momento en su vida. El otro posible ganador es Colin Farrell por "Los Espíritus de la Isla", un personaje complejo, muy bien actuado, con un guión igual de complicado.

LA SORPRESA EN EL OSCAR

Casi nadie lo esperaba, pero la cinta "Top Gun Maverick" es una revelación para muchos...

-Una sorpresa grande, porque se esperaba que no estuviera nominada y lo aplaudo es "Top Gun Maverick" que logra seis postulaciones, entre ellas Mejor Película. Difícil creerlo por que es una secuela que llega 30 años después de la cinta original, que para mi gusto es una gran película, está nominada como Mejor Guión Adaptado y hasta para Mejor Película. En la parte musical, Lady Gaga está nominada por el tema, ella ya es la cuarta vez que esta en la lista y recordemos que en 2018 ganó por el tema "Shallow". Otra famosa nominada es Rihanna con "Let Me Pop", tema de original de la película de "Wakanda por siempre".

LINET EN LA NOCHE DEL OSCAR

Está confirmado que Linet Puente estará este 12 de marzo en la alfombra roja del Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles entrevistando a todos los famosos que desfilen por la misma con la mejor reseña de la entrega de este premio que año con año nos sorprende y esperemos que este no sea como el anterior, que llamó la atención especialmente por el bofetón que Will Smith le propin ó a Chris Rock.