A pesar de que el cantante y el futbolista tienen una buena relación corrió el rumor de que se pelearon porque el boxeador sentía que el grupo le estaba robando la atención de la fiesta de su primogénita Emily Cinnamon.

EDUIN CAZ ACLARA SI EL "CANELO" CORRIÓ O NO A GRUPO FIRME DE LA FIESTA DE SU HIJA

"Canelo corrió a Grupo Firme y a Carín de la fiesta, tal cual, porque ya estaba entonado y estaba muy terco. Él era la atención en la fiesta en vez de la niña. Les dijo así tal cual, ´se van a la... porque ya me hartaron´. Y con Carín dicen que estaba cantando y todo el rollo y que se le enfrenta y le dijo: la mitad de los que están aquí son una bola de golleteros", relató Chamonic.

Eduin posteó en su Instagram junto a una fotografía donde se ve su mano y un vaso con una bebida.

"Un día cuando ya no esté en este medio de la música o en otro mundo les voy a contar por qué la prensa no me quiere. Todos los medios de comunicación hablan puras pendejad... sobre mí".

"Y cuando decida ya no estar soportando tanta babosada y me vaya de este mundo les diré a quién y a quién hago responsable y el porqué de tantas cosas y pruebas. Aún no me voy, ja ja, me faltan años dándoles lata".

(Lérida Cabello)