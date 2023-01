Eduin Caz cantó el tema "Soy El Ratón" de la banda sinaloense Código FN, luego de la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo" Guzmán el 17 de octubre de 2019, fecha en que se dio el famoso culiacanazo, cuando fue liberado por el gobierno tras haber sido capturado, y que revivió este 5 de enero, luego de que fue detenido en Culiacán, Sinaloa.

EL DÍA QUE EDUIN CAZ, DE GRUPO FIRME, LE CANTÓ A OVIDIO GUZMÁN

El tema narra diferentes partes de la vida pública de Ovidio Guzmán, a quien también se le conoce como "El Ratón", y causó polémica en su momento entre los seguidores de Grupo Firme por meterse en los narcocorridos.

En el video se ve a Eduin Caz vistiendo ropa deportiva y sujetando un celular, en el que lee la letra de la canción para interpretarla.

LA LETRA DE "SOY EL RATÓN"

El corrido de Ovidio Guzmán, conocido como "Soy El Ratón", fue escrito por José Ernesto León Cuen de Código FN, y fue estrenado en 2021 sin video musical, hasta el pasado enero 2022.

Guzmán de apellido, es Ovidio, su padre de niño

Le apodo "El Ratón"

Un jefe con mucho cerebro es hijo del Chapo

Aquel señorón

En Jesús María creció de sangre caliente y de acción

Trae gente y son puros pintos

Con su lanza papas, es un equipón

Aprecio al 90 el güerito, él es mi compadre

Firmes, mi viejón

Amigos

Tengo de a montón

Apoyo

Y respaldo les doy

Soy El Ratón

Soy Ovidio, soy Guzmán, hijo del Chapo

Soy hermano de Alfredito y de Archivaldo

Y por cierto, me disculpo por lo del culiacanazo

Yo no pelié

Pues la vida de mis hijas va primero

Y agradezco a la plebada el jueves negro, se rifaron por mi cuero

Con todos los del gobierno

¡Y aquí andamos en Código, plebones!

¡Ah, ja-ay!

Respeto y a lo que ordenen, con mis dos hermanos

Alfredo e Iván

Mi madre es mi gran maestra, Moreno, te extraño

No te he de olvidar

Los autos son mi gran pasión

Navego

Pura conexión

Me siento más fuerte que nunca, saludos güeritos

Si no es J-A

Ahijado, siempre anda activado y con un antioqueño

Me pongo relax

En ranchos

Y por Culiacán

En donde

Me miran pasear

Soy El Ratón

Soy Ovidio, soy Guzmán, hijo del Chapo

Es difícil no tenerlo aquí a mi lado, y me duele que no esté

Siempre voy a respetarlo

Hay que seguir

Adelante que la banda sigue dando

Y el ratón se le peló de nuevo al gato, ahí nos vemos chavalada

La chaviza sigue al mando

(Lérida Cabello)