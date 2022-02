Eduin Caz envía mensaje tras el anuncio de su accidente automovilístico

Esta mañana se despertaron las alertas cuando se comenzó a difundir en redes sociales la noticia de que Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, había sufrido un accidente automovilístico en una carretera de Culiacán, Sinaloa y que al parecer el cantante era quien venía al volante.

La noticia de inmediato causó revuelo entre sus seguidores y medios de comunicación, varios se cuestionaban qué era lo que en verdad había ocurrido y cuál era el estado de salud del cantante.

Recordemos que el vocalista de Grupo Firme, se ganó el cariño del público, el cual lo colocó como uno de los cantantes más importantes del momento, gracias a su talento y carisma en los escenarios.

Fue por eso que la información sobre su presunto accidente impactó tanto a sus seguidores, y más, porque en una de las versiones se señaló que era el propio artista quien venía al volante de la camioneta que se había volcado y que fue encontrada por las autoridades en pésimas condiciones; el vehículo estaba destruido, detalle que alarmó aún más a los fanáticos.

Sin embargo, poco después se reveló que Eduin Caz no había estado presente en el accidente y que en realidad era un familiar de él quien conducía el automóvil.

No obstante, el verdadero alivio llegó cuando el cantante usos sus redes sociales para compartir un video con su versión de los hechos. En el clip, Caz habló de todo lo ocurrido y confirmó que él se encontraba bien, además agradeció las muestras de cariño y los mensajes de las personas que se preocuparon por su bienestar y agregó que lamentaba no haber podido responder, porque se encontraba dormido.

Me voy despertando, me acabo de bañar de hecho. Estoy mirando las noticias de todos los medios, realmente es verdad, es mi camioneta, afortunadamente yo no iba en esa camioneta, el que iba manejando es mi asistente, Jorge Omar Cázares, que es mi tío, el cual también está totalmente fuera de peligro, explicó el artista.

Eduin Caz destacó que afortunadamente los únicos daños de esta situación habían sido materiales, que tanto él como su tío se encontraban en perfecto estado: "A todos los medios de comunicación, estamos bien, fuera de peligro y mi asistente también, está todo bien, entonces gracias a todos, Dios los bendiga", concluyó.