Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, alarmó a sus seguidores porque subió varias historias a su Instagram, y en una de ellas dejó un mensaje con el que los dejó más preocupados aún.

"Buenos días familia. Una disculpa si no he estado haciendo publicaciones como siempre, tonterías, haciéndolos reír, pero en verdad que no la estoy pasando nada bien".

Y agregó que los conciertos que ya están programados se llevarán a cabo, a pesar de su misterioso estado de salud.

"Este mensaje es porque me están preguntando de las fechas que aún quedan en la gira. No se preocupen, todos los eventos están totalmente llenos y como profesional, ahí estaré para que se lo pasen de lo mejor", mencionó a través de su Instagram.

EVENTOS NAVIDEÑOS QUE NO TE PUEDES PERDER

¿QUÉ LE PASA A EDUIN CAZ, VOCALISTA DE GRUPO FIRME?

Luego de que Eduin Caz no dejara claro qué le ocurre, las especulaciones no se hicieron esperar, hay quienes aseguran que su estado de salud se debe a un problema emocional derivado de su abstinencia al alcohol, además que en sus historias de Instagram se le ve usando una mascarilla de oxígeno a lado de un tatuador.

A principios de año fue hospitalizado por una hernia hiatal, por lo que le recomendaron no consumir alcohol, pero lo sigue haciendo, aunado a que también tiene una bolita en el cuello, a pesar de ello, el vocalista de Grupo Firme les recomendó excesos a sus seguidores.

"Quieren tomar, salir de fiesta, drogarse... Vida solo hay una", recomendó a sus fans en redes sociales.

Eduin Caz es originario de Culiacán, Sinaloa donde comenzó en la música cantando en el transporte público. El éxito actual, la fama y el reconocimiento del que actualmente goza le tomó 10 años conseguirlos.

Antes de Grupo Firme formó parte de varias agrupaciones hasta que llegó a Fuerza Oculta, que posteriormente fue bautizado como Grupo Firme, donde comenzó a hacer covers de diversas bandas de su infancia y actuales.

JULIÁN GIL LE PROPONE MATRIMONIO A VALERIA MARÍN, ¿QUÉ LE RESPONDIÓ?

(Lérida Cabello)